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طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:47 ص
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
 
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. 
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.
 
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة  نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
 
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة  والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة. 

 


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