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ضبط 166 طن نفيات طبية خطرة قبل إعادة تصنيعها ملابس

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:36 م
ضبط 166 طن نفيات طبية خطرة قبل إعادة تصنيعها ملابس نفايات طبية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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في ضربة أمنية قوية، نجحت شرطة البيئة في ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمطنقة أبو زعبل بالقليوبية لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طن من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية وإعادة تدويرها بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين .
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من (النفايات القطنية المدممة " شديدة الخطورة " ، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، وإستخدامها فى تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال- نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتى تحتوى على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية) مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم إستهداف المصانع ، وضبط (7) مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات وزنت حوالى ("166 طن" فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائى لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول)، فضلاً عن ضبط (7) خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات ، وكذا (7) أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع ، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة النشاط دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع، وتم إتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

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