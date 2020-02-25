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صور.. وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار الطوارئ وسيارات شفط المياه بالشوارع

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:06 م
صور.. وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار الطوارئ وسيارات شفط المياه بالشوارع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً فجر اليوم الثلاثاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بتعرض عدد من المحافظات من بينها الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والقاهرة لسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، وأجرى الوزير شعراوى مجموعة من الاتصالات الهاتفية على الفور مع المحافظين لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه .

وشدد شعراوى، فى بيان اليوم، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لحين استقرار حالة الطقس وانتهاء موجة سقوط الأمطار التى تشهدها المحافظات، مطالبًا المحافظين بضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة وشركات المياه والصرف الصحى والدفاع المدنى لسرعة شفط أى تجمعات أو تراكمات للمياه وإلغاء الاجازات للعاملين بالإدارات المحلية لسرعة التعامل مع اَى حادث طارئ.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة بالاستمرار فى المتابعة على مدار الساعة لحالة الطقس بالمحافظات ، وأشارت تقارير الغرفة اليوم الثلاثاء إلى تعرض عدد من المحافظات لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة على محافظات الإسكندرية وشمال سيناء وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والسويس ودمياط والشرقية .

وأكدت غرفة العمليات أن المحافظات تعاملت على الفور مع تجميعات مياه الأمطار وقامت بالدفع بالمعدات وسيارات وعربات شفط المياه اللازمة للسيطرة على الموقف وعدم حدوث أى مشاكل .

وأشارت غرفة العمليات بالوزارة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قامت أمس الإثنين بالدفع بحوالى 210 معدات حيث تم الدفع بـ 100 معدة فالقاهرة و50 فى الجيزة و60 فى القليوبية بالإضافة الى مشاركة أكثر من 1200 عامل من المحافظات الثلاث .

وأوضحت تقارير غرفة العمليات أمس الإثنين أن باقى المحافظات قامت بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار فى بعض المناطق وبلغت حوالى 200 معدة مختلفة الأحجام والأنواع بالإضافة إلى 700 عامل للمشاركة فى عمليات شفط المياه من الشوارع .

ورصدت تقارير غرفة عمليات الوزارة تواجد السادة المحافظين فى بعض المناطق بالمحافظات ومن بينهم القاهرة والقليوبية والسويس لمتابعة إجراءات العاملين بالمحليات والأحياء للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار .

وطالب اللواء محمود شعراوى السادة المحافظين بالاستمرار فى جاهزية المعدات والسيارات اللازمة وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الازمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة .

كما وجه وزير التنمية المحلية، خاص شكره وتقديره للعاملين بالإدارة المحلية فى كافة القطاعات الخدمية والجهات التابعة لها لتواجدهم المستمر طوال الساعات الماضية فى الشوارع بكافة المحافظات لسحب وشفط مياه الأمطار من الشوارع وطالب الوزير كافة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات باستمرار بذل كافة الجهود الممكنة لعدم حدوث أى تجمعات لمياه الأمطار تؤثر على الحركة المرورية وحركة سير المواطنين بالمحافظات .

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