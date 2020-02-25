صور.. محافظ البحيرة يستجيب لمطالب 33 مواطن لحل مشاكلهم

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على حرصه الدائم على الإلتقاء بالمواطنين سواء بالديوان العام أو من خلال جولاته الميدانية للوقوف على كافة إحتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها، مضيفا انه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وفى هذا السياق إلتقى اليوم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ب 33 مواطن ومواطنة ممن لديهم مطالب وإحتياجات وذلك بالقاعة الكبرى بالديوان العام.

شهد اللقاء اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولي الصحة والتضامن الإجتماعي والمرور والقوى العاملة والتأمين الصحى والمواقف والنقل الداخلي والتأمينات الإجتماعية ومرفق الإسعاف ومديري خدمة المواطنين والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام حيث قام كل مواطن بعرض مشاكله وإحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب

وخلال اللقاء تم الموافقة على صرف مساعدات مالية لعدد 5 طلبات مع توفير فرصه عمل لحالة منهم، كما تم الموافقة على تجديد صرف مساعدات مالية لحالتين والموافقة على صرف معاش شهري لعدد 4 حالات وتوفير فرصة عمل لحالة منهم .

كما تم تكليف القوى العاملة بتوفير 4 فرص عمل لطلبات للحصول على فرص عمل وكذا الموافقة توفير 2 كرسي متحرك و 2 سماعة طبية وصرف مساعدة مالية لإحدى تلك الحالات .

ووجه محافظ البحيرة بتوفير طرف صناعي لاحدى الحالات المرضية والموافقة على3 حالات نقل وتجديد ترخيص سيارة بالإضافة لطلب علاج وترخيص كشك وسكن وسيارة إسعاف وكارنية مجانى للنقل الداخلى

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الإتصال المتاحة والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة .