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صور.. غرق مدرسة ميت عساس فى بالغربية بالمجارى ونقل الطلبة لمدرسة أخرى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:07 ص
صور.. غرق مدرسة ميت عساس فى بالغربية بالمجارى ونقل الطلبة لمدرسة أخرى غرق مدرسة ميت عساس
الغربية – مصطفى عادل

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قرر مصطفى ناصف مدير إدارة سمنود التعليمية بمحافظة الغربية، تعطيل الدراسة بمدرسة ميت عساس الجديدة، ونقل الطلبة لمدرسة طه حسين كفترة مسائية، بسبب غرق المدرسة والفصول بالمجاري بعد حدوث عطل بمحطة الصرف الصحي بالقرية.

كانت المدرسة قد تعرضت إلى طفح مياه المجاري بها وارتفاع منسوبها لأكثر من 40سم، ودخول المياه للفصول، الأمر الذي تسبب فى صعوبة دخول او خروج الطلبة والمدرسين.

انتقل مدير الإدارة التعليمية للمدرسة ورئيس شركة مياه الشرب بسمنود، وتبين غرق المدرسة بالكامل بالصرف الصحي، وتم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وفشلت الجهود فى السيطرة على المياه المتراكمة بالمدرسة، بسبب انخفاض منسوبها عن الأرض، الأمر الذي دفع مدير الإدارة التعليمية، إلى تعطيل الدراسة بالمدرسة ونقل الطلبة لمدرسة طه حسين كفترة مسائية، لحين الانتهاء من شفط المياه من المدرسة وتطهير المدرسة.

من جانبه أكد مصطفى ناصف مدير إدارة سمنود التعليمية، أن المدرسة ينخفض منسوبها عن الأرض، مشيرا أن المجاري طفحت فى المدرسة بسبب تعطل محطة الصرف الصحي

وأضاف بأنه تم شفط المياه من المدرسة ولكن لم يتم السيطرة عليها حتى الأن، الأمر الذي تطلب تعطيل الدراسة بالمدرسة ونقل الطلاب لمدرسة طه حسين، لحين الانتهاء من شفط المياه وتطهير المدرسة من الروائح والمياه حفاظا على صحة الطلاب، وإخطار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

من جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على انتظام الدراسة فى جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر غدا الثلاثاء، وعدم تعطيلها بسبب الاحوال الجوية.

من ناحيه اخرى قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  بمتابعة عدداً من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، بالإضافة إلى متابعة ديوان الإدارة الجديد، حيث تابع في البداية  ديوان عام الإدارة الجديد، وتلاحظ وجود عدداً من السلبيات الفنية والإدارية، وتم إحالة المقصرين للشئون القانونية، وتم التشديد بضرورة إزالة كافة السلبيات ومتابعة الديوان من الناحية الفنية والإدارية بشكل أفضل.

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