صور.. غرق الشوارع الرئيسية فى الدقى والمهندسين بمياه الأمطار

كتب على عبد الرحمن

شكا عدد من أهالى منطقتى الدقى والمهندسين فى محافظة الجيزة، من تراكم مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية مما تسبب فى تحولها إلى برك وصعوبة فى السير بالسيارات أو سيرًا على الأقدام.

وأكد أهالى شوارع الثورة والأحرار وجزيرة العرب، ولبنان، والقدس، ووادى النيل، والحجاز"، أن سيارات كسح مياه الأمطار لم تصل إليهم حتى الآن، مناشدين المحافظ سرعة إرسال السيارات لإزالة تراكمات مياه الأمطار.

يأتى ذلك فيما كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تستمر حتى ظهر اليوم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بداية من غدا الأربعاء، أن تتحسن الأجواء على كافة الأنحاء وتنتهى فرص الأمطار على أغلب الأنحاء نسبيا.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، طقس غير مستقر أمس الإثنين، حيث شهدت البلاد أمطار على أغلب الأنحاء امتدت للقاهرة والجيزة.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية فى عدد من المحافظات التى ستشهد سقوط أمطار خلال الاسبوع الجارى بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالاستمرار فى متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وطالب وزير التنمية المحلية، من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أى طوارىء، خلال الـ 48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار فى الأحوال الجوية.