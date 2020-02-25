صور.. حملة لرفع الاشغالات بشوارع أحمد عرابى والسنترال القديم فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة إشغالات ونظافة استهدفت شارع أحمد عرابى ومنطقة السنترال القديم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والنظافة والحملة الميكانيكية، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وأيضاً نظافة الشارع ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الشوارع بالجليدر.

وأكد رئيس مدينة إسنا خلال الحملة على إدارة الإشغالات وقسم النظافة باستمرار العمل فى الفترة الصباحية والمسائية وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة أن شارع أحمد عرابى من المناطق التجارية بإسنا، مشدداً على أن الحملة التى تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام بجانب أعمال النظافة لتحقيق الإنضباط، ونالت رضا المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشارع، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكان قد أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه نجحت مساعى الوحدة المحلية بعد موافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمد وتركيب خط مواسير مياه شرب بطول 1.5كم قطر 4 بوصة لخدمة أكثر من 20 أسرة ومسجد لا يوجد لديهم مصدر مياه، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتطوير وتنمية القرى الأكثر إحتياجاً، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطن، وذلك فى استجابة من رجال محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع" بعد عرض قصة ومأساة "عزبة بريك العرب" التى تتبع قرية توماس وتقع فى قلب جبل مدينة إسنا وشكا أهلها من أنهم لا تصلهم مياه الشرب ولا الكهرباء رغم أن العزبة مكونة من 30 منزلاً.

وأضاف رئيس مدينة إسنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أصدر تعليماته فوراً بتذليل أى عقبات فى الوصول للمناطق الأكثر إحتياجاً وإشراك منظمات المجتمع المدنى للنهوض بتنمية العزب والنجوع وتوفير الحياة الكريمة، حيث تم فى "عزبة بريك" غرب عزبة عشماوى بقرية توماس واحد التابعة للوحدة المحلية لتوماس وعافية، بدء توصيل المرافق الأساسية لهم بدعم من مسؤولى منظمات المجتمع المدنى وتحت إشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس القرية أبو عوف العفى، كما وجه تعليماته لمدير شركة مياه الشرب بإسنا ياسر عشاوى، أن تتم الأعمال بإشراف من الشركة والتأكد من جودة التركيب والمواصفات الفنية بمعرفة خيرى عبد المعز، وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا فى ظل العلاقات الدافئة بينها وبين منظمات المجتمع المدنى لن تترك أسرة بدون مرفق داخل العزب والنجوع بمركز ومدينة إسنا تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للجميع.



رئيس مدينة إسنا يقود حملة إشغالات ونظافة بشوارع أحمد عرابى

جانب من حملات النظافة وازالة الاشغالات بشوارع مدينة اسنا