صور.. حملات للرقابة الإدارية وأجهزة المنيا لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

المنيا - ماهر أبو نور

بدأت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء ، بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، حملات رقابية مكبرة على مركزى سمالوط ومغاغة، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، المخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الاسواق وضبط الأسعار، إلى جانب التعرف على مشكلات المواطنين ومعاناتهم وكافة الملاحظات على الخدمات المقدمة وضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن ، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطرى، الصحة، التعليم ، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.

ومن جانبه عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع اللواء خالد عجيز، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ ، وممثلى جميع القطاعات بأجهزة المحافظة ، لبحث الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الحملة ، حيث أشاد المحافظ، بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية، مثمنًا الدور الكبير، الذى تقوم به الهيئة فى الحفاظ على المكتسبات والحقوق ومقدرات المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة لا تتوان فى مكافحة كافة أوجه الفساد، والقضاء عليه ومنع مسبباته.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة فى إطار سلسلة من الحملات ، تنظمها هيئه الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث ستستمر الحملة، على مدار ثلاث أيام، على مستوى خمسة مراكز بمحافظة المنيا مؤكدا على أن الحملات تستهدف "الوحدات الصحية، ومنافذ بيع السلع الغذائية الحكومية والخاصة، ومحطات المياه، وشبكات الكهرباء، والجمعيات الزراعية، ومكاتب البريد، ومستودعات أسطوانات البوتجاز، والمدارس".

وتعمل الحملات على مناقشة المواطنين للتعرف على مشكلاتهم، وسلامة الحالة الإنشائية للأبنية، ومدى انتظام الخدمات مع المتعاملين معها، وتوافر السلع الغذائية بالنسبة لمنافذ البيع، وتوافر الأسمدة ومدى صحة حصص الصرف بالنسبة للجمعيات الزراعية، وتوافر أسطوانات البوتجاز بالنسبة للمستودعات، وانتظام العمل بكل المصالح، ومناقشة المدرسين وأولياء الأمور.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة نظافة مكبرة على مستوى قرى المركز والمدينة، وتم نقل المخلفات الصلبة والقمامة إلى الظهير الصحراوى، وتم المرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش تحسبا لسقوط أمطار، وتم تشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لمتابعة أى تغيرات مناخية.



حملات الرقابة الإدارية بالمنيا

حملات الرقابة الإدارية بالمنيا

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين

حملات الرقابة الإدارية بالمنيا

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين