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صور.. تفاصيل تدريب فرنسا أطباء جامعة المنصورة ودعم شباب الباحثين ببرامج علمية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:32 م
صور.. تفاصيل تدريب فرنسا أطباء جامعة المنصورة ودعم شباب الباحثين ببرامج علمية اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا مع ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بقاعة مجلس الجامعة خلال زيارته الأولى للجامعة اليوم، وذلك لتفقد الوحدات والمراكز البحثية وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والجانب الفرنسي، تم خلاله عرض عن أهم إنجازات الجامعة فى مختلف المجالات وترتيبها فى التصنيفات العالمية .

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن الجامعة سعدت اليوم بتشريف السفير الفرنسى بالقاهرة لها، وهى الزيارة الأولى من نوعها، مشيرا أن الجامعة تقدمت بجميع التصنيفات العالمية واحتلت مراكز متقدمة عالميا، ووصلت للمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية، وآخرها تصنيف التايمز، كما تتميز الجامعة بالبرامج التعليمية المميزة بشراكة مع كبرى الجامعات فى العالم كما يوجد برامج باللغة الفرنسية سواء بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الآداب والتربية والحقوق ومرحلة الدراسات العليا بكليات الطب، الصيدلة، الآداب، الحقوق.

وأضاف أن الجامعة تتميز بالتقدم فى الجانب الطبى، حيث تضم المستشفيات 3366 سريرا وتستقبل حوالى 1.8 مليون مريض سنويا، وهناك تعاون مثمر مع الجامعات الفرنسية والمركز الطبية لنقل الخبرات المتميزة، تم خلال تنفيذ برامج التدريب للأطباء بوحدات زراعة النخاع بمركز الأورام ومستشفى الأطفال ومركز الخلايا الجذعية من الحبل السرى.

ومن جانبه أكد السفير الفرنسى عن سعادته بتواجده فى صرح من الصروح العلمية بمصر ولها سمعة طيبة عالميا ولها تفوق فى الجانب البحثى والطبى وتمتلك قدرات بشرية وعقول متميزة.

كما أشار أن هناك تعاون بين الجامعة والسفارة الفرنسية فى تدريب الأطباء وتدعيم برامج اللغة الفرنسية والتى تدعم الباحثين والطلاب من دول الفرنكفونية فى القارة الأفريقية .

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق ، الدكتورة عزة اسماعيل مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، و الدكتور محمد الشوبرى مدير مركزجراحة الجهاز الهضمى، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، الدكتور محمد السرجانى مدير مكتب العلاقات الدولية، ومديرى البرامج المتميزة باللغة الفرنسية فى كلية الآداب والصيدلة و عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية

اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (1)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة 
 
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (2)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة 
 
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (3)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة

 

اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (4)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة

 

اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (6)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة

 

اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (7)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة

 

اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (8)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة 

 

اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (9)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة

 

اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة (10)
اجتماع السفير الفرنسى مع رئيس جامعة المنصورة 

 

 


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