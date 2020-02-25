رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (صور)

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، على رأس وفد من السفارة الفرنسية خلال زيارته الأولى للجامعة اليوم، وذلك لتفقد الوحدات والمراكز البحثية وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والجانب الفرنسى.

وقد ضم وفد السفارة كلا من جمال أبيشو مستشار الثقافة والتعاون، الدكتورة ريم عبد الرحمنى ملحق التعاون الجامعى والعلمى، نادين مكاوى نائب الملحق الجامعى والعلمى .

وقد حضر اللقاء الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق ، الدكتورة محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، الدكتور نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، والدكتورة منال عيد عميدة كلية الصيدلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية والتنفيذية .

وتتضمن الزيارة تفقد عددا من المنشآت والمراكز البحثية داخل الجامعة ، تشمل مركز الخلايا الجذعية بكلية الطب، بنك الخلايا الجذعية بمستشفى الأطفال، وحدة زراعة النخاع بمستشفى الأطفال، وحدة زراعة النخاع بمركز الأورام، وحدة زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمى.

يذكر بأنه تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، التجهيزات النهائية لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، للوقوف على ما تم إنجازه تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية للمركز نهاية مارس 2020 م .

رافقه خلال التفقد الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى ، الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية ، الدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب الأسبق ، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة .



رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير الفرنسى



رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير الفرنسى



رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير الفرنسى



رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير الفرنسى