رئيس جامعة الإسكندرية يكرم دكتورة لاختيارها ضمن أكثر 10 سيدات إلهاماً بمصر

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، خلال مجلس الجامعة المنعقد اليوم، الثلاثاء، الدكتورة منى رجب، المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، بجامعة الاسكندرية، وذلك بمناسبة اختيارها كواحدة من عشر سيدات هن الأكثر إلهاماً لعام 2019 على مستوى السيدات الناجحات على صفحة Women of Egypt..

وأكد "الكردى" أن الدكتورة منى تعد نموذج ملهم للشباب حيث خاضت مسيرة حافلة بالمثابرة والإنجازات، وقامت بتغيير مسارها المهنى لتحقيق طموحها فى مجال التصوير، ولفت أنها تعد فخر لجامعة الاسكندرية ونموذج يحتذى فى تحديد الأهداف والسعى وراء تحقيقها، فضلاً عن مشاركتها فى عدة أنشطة إجتماعية وثقافية، ومساعدة الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى نشاطها العلمى، وإقامة المعارض الفنية.

فيما أكدت الدكتورة منى رجب، أنها التحقت بكلية الفنون الصيدلة عام 1983، ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة عام 2005، وتخرجت عام 2010، وكانت الأولى على دفعتها، وتم تعيينها مدرس عام 2016، وأشارت ان تكريم رئيس الجامعة لها يعد إنعكاساً لإهتمام الإدارة العليا بالجامعة بإبراز القصص الملهمة للشباب وتشجعيهم على تحقيق أحلامهم.

وفى وقت سابق وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر إدارة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة على تبنى قطاع خدمة المجتمع إطلاق مبادرة فكرتك Call For Ideas تحت شعار " نحتضن ابتكارك ـ ندعم فكرتك ـ لتبدأ مشروعك" لتطبيق أفكار الشباب الجامعى والخريجين وتنفيذها وتسويقها مع إشراك رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية لدعم هذه الأفكار مع إرساء مفهوم الملكية الفكرية لشباب الخريجين.

ووافق المجلس على إجراء اختبار الجدارات القيادية لأعضاء هيئة التدريس المرشحين للوظائف الإدارية العليا ليتم إجتيازه لمعرفة القدرات القيادية تيسيراً لاختبار الوظائف القيادية المستقبلية بالجامعة وتماشياً مع خطة التطوير المؤسسى بالدولة.

وأكد المجلس على أهمية تنفيذ الخطة التنفيذية لأنشطة مكافحة الإدمان ومكافحة التطرف الفكرى خلال الفصل الدراسى الثانى، وكذلك رفع الوعى المجتمعى لطلاب الجامعة فى المشاركة بالمشروع القومى لمحو الأمية باعتبارها أحد أهم المشكلات القومية الحالية،

واستعرض المجلس أنشطة القطاع فى مختلف كليات الجامعة وما تم تنفيذه وطبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات والتقارير النصف سنوية للكليات.

كما أكد المجلس على المشاركة فى مسابقة الكلية الخضراء وقيام ممثلى لجنة التقييم بزيارة ميدانية لكليات الجامعة لمراجعة ملفات المسابقة والتحكيم ، واستعرض المجلس خطة الجامعة فى المشاركة بمبادرة "اتحضر للأخضر" على مستوى الجامعة والمجتمع السكندرى بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وهى المبادرة التى تهدف إلى نشر الوعى البيئى والحفاظ على البيئة الخضراء المستدامة.

ونوه المجلس على مشاركة فى مسابقة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية 2020 وضرورة ومراجعة ملفات الكليات وعقد ورش تدريبية سعياً لاحتلال أحد المراكز المتقدمة وأحيط المجلس علماً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمتضمن تحديد إختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.