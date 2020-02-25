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رئيس الوزراء البحرينى يبعث برقيات تعزية بوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك‎

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:28 م
رئيس الوزراء البحرينى يبعث برقيات تعزية بوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك‎ الامير خليفة بن سلمان
كتب مصطفى عنبر

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بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، رئيس الوزراء في مملكة البحرين، برقيات تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

واستذكر رئيس الوزراء الموقر في برقيته دور الرئيس الراحل في توثيق عرى التعاون والعلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة،  مشيدا سموه باسهاماته في خدمة وطنه وقضايا امته العربية والاسلامية، وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب .

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة مماثلة الى اخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها سموه أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

 

 


البحرين

حسنى مبارك

وفاة حسنى مبارك

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رئيس الوزراء البحرينى

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