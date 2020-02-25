رئيس المعرض الدولى للاختراعات فى الشرق الأوسط يشيد بأداء المبتكرين المصريين

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أشاد رئيس مجلس إدارة النادى العلمى رئيس اللجنة العليا لمعرض الكويت الدولى للاختراعات فى الشرق الأوسط، طلال الخرافى، بأداء المبتكرين المصريين خلال فعاليات المعرض، التى أقيمت على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنهم مثّلوا واجهة مشرفة لأرض الكنانة، وقال الخرافى، اليوم الثلاثاء، "إن الأداء المشرف للمبتكرين المصريين أهّلهم للحصول على 9 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم الرسمية الأولى فى فعاليات المعرض، بالإضافة إلى إحدى الجوائز الكبرى، وهى جائزة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (وايبو)، التى حصل عليها الدكتور محمود جلال عن اختراعه (مستخلصات نباتية آمنة لمقاومة الآفات الزراعية)".

وأضاف، أن النادى العلمى الكويتى، أبرم اتفاقا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لتحمل تكلفة تنفيذ من 5 إلى 10 اختراعات من الاختراعات الفائزة بالجوائز الكبرى فى المعرض، موضحا أن اختراع الدكتور محمود جلال سيكون له فرصة للمنافسة ضمن الاختراعات التى سيتم تنفيذها.

وأوضح الخرافى أن النادى العلمى الكويتى، سيعمل على اختيار من 5 إلى 10 اختراعات من الاختراعات المشاركة فى فعاليات المعرض، وعرضها على أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت؛ لبحث إمكانية تصنيعها وتسويقها.

وحول معرض الكويت الدولى للاختراعات فى الشرق الأوسط، نوه الخرافى بأن رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لفعاليات المعرض منذ انطلاقته الأولى فى عام 2007 جعلته الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثانى بعد معرض جنيف الدولى حسب التصنيف العالمي، حيث يُعد فرصة للالتقاء بكوكبة من المخترعين المتميزين من أكثر من 41 دولة ممن جادوا بأدائهم الفكرى وعطائهم العلمى فى تخصصاتهم المختلفة.

وأكد سعى النادى العلمى منذ إنشائه على تعزيز ثقافة الاختراع، وإيجاد بيئة محفزة للأفكار الإبداعية ورعايتها وتحويلها إلى مشروعات ابتكارية قابلة للتطبيق والاستثمار؛ وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام المخترعين لعرض ابتكاراتهم أمام المسؤولين والوزراء والمستثمرين ورجال الصناعة والأعمال والذين يحرصون على زيارة المعرض سنويا لاقتناص الفرص الاستثمارية، كما نوه -فى الوقت ذاته- بأن الكثير من الاختراعات التى شاركت فى الدورات السابقة للمعرض شقت طريقها نحو التصنيع والتسويق، فيما تم توقيع عقود تصنيع وتسويق بين المستثمرين والمخترعين لاختراعات أخرى ستطرح فى الأسواق قريبا.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض الدولى للاختراعات فى الشرق الأوسط أقيم فى الكويت على مدى أربعة أيام تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحصل خلاله المبتكرون المصريون على 9 ميداليات متنوعة، شملت ميداليتين ذهبية وبرونزية للدكتور إبراهيم الشربيني، وميدالية برونزية للمخترع سالم نبيل، وميداليتين فضيتين للدكتورة سارة الداخلي، وميدالية فضية لكل من مى حجازى ودينا عماد، بالإضافة إلى فوز الدكتور محمود جلال بجائزة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (وايبو)، وميدالية ذهبية مع مرتبة الشرف عن اختراعه "مستخلصات نباتية آمنة لمقاومة الآفات الزراعية"، وأخرى فضية عن اختراعه "ألواح نبات التين الشوكي".