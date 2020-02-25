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دعاء المطر.. اعرف الأدعية الواردة عن النبى وقت نزول المطر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:13 ص
دعاء المطر.. اعرف الأدعية الواردة عن النبى وقت نزول المطر دعاء المطر
كتب ــ على عبد الرحمن

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دعاء المطر .. ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة من بينها، من بينا ورد في الأثر: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".

كما روت السيدة عائشة رضى الله عنها أَن رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا".- رواه البخارى والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر، قال الله تعالى: "أو كصيبٍ من السماء" .

دعاء المطر
 

ومن الأدعية الواردة عن البنى صلى الله عليه وسلم: "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

حالة الطقس
 

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف صباخ اليوم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تستمر حتى ظهر اليوم.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع بداية من غدا الأربعاء، أن تتحسن الأجواء على كافة الأنحاء وتنتهى فرص الأمطار على أغلب الأنحاء نسبيا.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، طقس غير مستقر أمس الإثنين، حيث شهدت البلاد أمطار على أغلب الأنحاء امتدت للقاهرة والجيزة.


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