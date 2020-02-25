خالد العنانى يشارك اتحاد الغرف السياحية جمعيته العمومية الأربعاء المقبل

كتبت آمال رسلان

يشارك الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأثار فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف الذى سيتم عقده الأربعاء المقبل، حيث دعا الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة، حيث يتم بحث ميزانية الاتحاد لاعتمادها.

وأكد مصدر فى الاتحاد أن الدكتور خالد العنانى كان حريصا على الحضور لأنها فرصة للاجتماع بأركان اتحاد الغرف السياحية وجمعيته العمومية والاستماع إلى رؤيتهم حول الفترة المقبلة بالنسبة لقطاعى السياحة والأثار، وكيفية التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن أحمد الوصيف دعا مجالس إدارات الغرف الخمس للاتحاد للحضور والاجتماع مع وزير السياحة والأثار عقب الجمعية العمومية.

وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد عقد فى يوليو الماضى جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب أكثر من ثلثى أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، وعرض الموقف العام لأهم الملفات التى تسلمها المجلس الحالى وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله فى فبراير من العام الجارى.

وعرض رئيس المجلس خلال الجزء الثانى من الجمعية، أهم المحاور التى تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات، وهو كان الاجتماع الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث كانت مجالس إدارات الاتحاد والغرف، قد تم حلها فى 10 يوليو 2016، وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك قوام شرعى للجمعيات.

ويعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار على تفعيل مراكز التدريب التابعة له، لتقديم دورات تدريبية للعاملين فى قطاع السياحة، ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد وجامعة الأقصر، بشأن مركز تدريب الطهاة التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقره كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى، محافظة الأقصر.