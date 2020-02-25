سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خالد العنانى يشارك اتحاد الغرف السياحية جمعيته العمومية الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:00 ص
خالد العنانى يشارك اتحاد الغرف السياحية جمعيته العمومية الأربعاء المقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأثار فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف الذى سيتم عقده الأربعاء المقبل، حيث دعا الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة، حيث يتم بحث ميزانية الاتحاد لاعتمادها.

 وأكد مصدر فى الاتحاد أن الدكتور خالد العنانى كان حريصا على الحضور لأنها فرصة للاجتماع بأركان اتحاد الغرف السياحية وجمعيته العمومية والاستماع إلى رؤيتهم حول الفترة المقبلة بالنسبة لقطاعى السياحة والأثار، وكيفية التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن أحمد الوصيف دعا مجالس إدارات الغرف الخمس للاتحاد للحضور والاجتماع مع وزير السياحة والأثار عقب الجمعية العمومية.

وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد عقد فى يوليو الماضى جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب أكثر من ثلثى أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، وعرض الموقف العام لأهم الملفات التى تسلمها المجلس الحالى وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله فى فبراير من العام الجارى.

وعرض رئيس المجلس خلال الجزء الثانى من الجمعية، أهم المحاور التى تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات، وهو كان الاجتماع الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث كانت مجالس إدارات الاتحاد والغرف، قد تم حلها فى 10 يوليو 2016، وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك قوام شرعى للجمعيات.

ويعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار على تفعيل مراكز التدريب التابعة له، لتقديم دورات تدريبية للعاملين فى قطاع السياحة، ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد وجامعة الأقصر، بشأن مركز تدريب الطهاة التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقره كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى، محافظة الأقصر.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اتحاد الغرف السياحية

السياحة

خالد العنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة