حملات مشتركة للصحة والمرافق لمتابعة الأسواق والجزارين والمطاعم بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان، أنه يتم حالياً تنظيم حملات مشتركة ما بين قسم الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان بالتعاون مع شرطة المرافق لمتابعة الأسواق والجزارين والمطاعم حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، غلق وإزالة أى شوادر عشوائية تقوم ببيع اللحوم بعيداً عن محلات الجزارة المرخصة والرقابة البيطرية والصحية، مع منع ذبح الماشية والخراف فى الشوارع والالتزام بذبحها داخل السلخانات لتوقيع الكشف البيطرى الظاهرى بواسطة أطباء المجازر، ثم ختم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام الغير صالح منها، يأتى ذلك حفاظاً على صحة المواطنين ومنع التلوث البيئى بعد انتشار ظاهرة بيع اللحوم البلدى داخل شوادر بالشوارع والمناطق السكنية.

وكلف محافظ أسوان، الطب البيطرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ هذا القرار بشكل فورى من خلال حملات مفاجئة على هذه الشوادر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الإلتزام ببيع اللحوم البلدى داخل محلات الجزارة طبقاً للإشتراطات البيطرية والصحية لعرض وبيع اللحوم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأنه تم تنظيم حملة تفتيش من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم البلدى الكبيرة المذبوحة خارج السلخانة بمدينة أسوان، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على هذه الكميات وتحرير محاضر للمخالفين والتى تنوعت ما بين ذبح خارج المجزر وأيضاً بيع لحوم بالشوارع العمومية مما يعرضها للتلوث، وبالتالى بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الاتجاه.