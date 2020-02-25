"حلوان للصناعات المتطورة": 24 مشروع مياه وصرف صحى بالغربية بتكلفة 800 مليون

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور مهندس مجاهد عبدالعزيز الفرماوى رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن اجتماع مجلس إدارة المصنع مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جاء لبحث موقف مشروعات محطات رفع وصرف صحى المسندة للمصنع بمحافظة الغربية، وتم عرض موقف المشروعات التى تم الانتهاء منها، والمعوقات التى تواجه المشاريع الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، والمشروعات التى سيتم تنفيذها بالمحافظة، مشيرا إلى أن العمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة، بأعلى جوده وبأقل تكاليف.

وأشار رئيس مجلس إدارة المصنع لـ"اليوم السابع" أن المصنع لديه حجم استثمارات فى مشروعات محطات معالجة وشبكات صرف صحى ومحطات رفع صرف صحى بمحافظة الغربية بإجمالى 800 مليون جنيه إجمالى 24 مشروع، منها ما تم تنفيذه، والتنسيق مع محافظ الغربية والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للتغلب على المعوقات والمشكلات التى تواجه المشاريع.

وأضاف أنه تم سحب مشروع شبكات مدينة قطور من إحدى شركات المقاولات والتى تم اسناده لتلك الشركة، عام 2015 ولكنها لم تنتهى منه، وتم إسناده لمصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع فى اواخر عام 2019، وتم تنفيذ 60%من هذه الشبكات،

وأكد أن هناك تعليمات للشركة المنفذة للعمل على مدار اليوم للانتهاء من المشروع قبل 30 يونيو القادم، لضخ المياه فى الشبكات لمدينة قطور بالكامل.

وتابع أنه تم إبرام عقد لمشروع محطة صرف صحى قرية أكوا الحصة بكفر الزيات فى 2015 والتى ستخدم 5 قرى وهى حصة أكوا وأكوا الحصة ومشلة وكفر مشلة ودلبشان، ولكن لم تخصص الأرض حتى الآن، رغم الانتهاء من توصيل الشبكات للمشروع، وصدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص الأرض التى سيقام عليها المشروع، على مساحة 6 أفدنة و14قيراط و6 أسهم، منهم 2 فدان جاهزين للبدء فورا، مؤكدا أن هناك توجيهات مشددة للمقاول المنفذ للمشروع للبدء فى التنفيذ وتشوين المعدات بالأرض، والتنسيق مع الهيئة والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، للتفاوض مع المزارعين لنزع ملكية باقى المساحة، مبينا أنه سيتم زيارة القرية خلال الأيام القادم لمعاينة الأرض على الطبيعة، والانتهاء من المشروع خلال عام فور الانتهاء من تجهيز الارض.

وأضاف أن مدد تنفيذ المشاريع من 6 شهور وحتى 18 شهر، وتعمل الهيئة جاهده للانتهاء من المشاريع المسنده إليها إما فى المدة المحددة أو قبل انتهاء المدة بفترة طويلة.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان، أن هناك بعض المعوقات التى قد تواجه الهيئة من حيث إنهاء بعض إجراءات ما تبقى من مستخلصات مالية، ورغم ذلك لا تتأخر الهيئة عن التنفيذ فى المواعيد المحدده، بالجوده المطلوبة وبأقل التكاليف.

وأوضح أن مصنع حلوان لديه مشروعات محطات مياه شرب وصرف صحى وشبكات فى جميع محافظات الجمهورية بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، ومخصص لكل مشروع فترات تتراوح من 6 لـ18شهر للانتهاء من تنفيذها وتسليمها.

وأكد أن المصنع يضم خطوط إنتاج لتصنيع مواسير البولى ايثيلين عالى الكثافة باقطار من 32مم وحتى قطر 1600مم لجميع الاستخدامات سواء فى مياه شرب او صرف صحى او غاز طبيعي، مشيرا أن الهيئة بصدد افتتاح مصنع لخط انتاج البولى ايثلين لتغطية انتاج الجمهورية فى مشروعات الدولة بنسبة 32%، بعد أن كانت النسبة 20%، وسيقوم المصنع بتصنيع أقطار بداية من ألف مم وحتى 1600مم مع ضغط حتى 20بار، ويعد هذا المصنع الوحيد على مستوى الجمهورية،

وأشار إلى أن المواسير البولى ايثلين كان يتم استيرادها من الخارج، وتستخدم بدلا من المواسير الخرسانية المسلحة، وبعد تشغيل المصنع الجديد سيتم الاستغناء عن الاستيراد وتصنيعها بمصانع الهيئة، وإيجاد صناعة جديدة لم تكن موجوده لمصر وبالتالى سنوفر العملة الصعبة لمصر والتى كانت تُنفق فى استيراد المواسير البولى ايثلين من الخارج.



