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حافظ على سلامتك.. تعليمات مرورية لمنع الوقوع فى حوادث بسبب الشبورة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:21 م
حافظ على سلامتك.. تعليمات مرورية لمنع الوقوع فى حوادث بسبب الشبورة شبورة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، من ظهور الشبورة المائية على الطرق خلال الأيام المقبلة، وأوصت بمجموعة من التعليمات حرصا على سلامة السائقين اثناء السير على الطريق، ومنها:
 
 
- أفضل نصيحة للوقاية من اخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.
 
- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة أن وجدت.
 
- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.
 
- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.
 
- يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
 
- استعمل مساحات المطر.
 
- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
 
- عدم التوقف في منطقة الشبورة.
 
- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.
 
- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.
 
- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.
 
- يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.
 
- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.
 
- رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالما.
 
- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.
 
 

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