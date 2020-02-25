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جهاز الإحصاء: 6 مليار دولار واردات مصر في ديسمبر الماضي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:00 م
جهاز الإحصاء: 6 مليار دولار واردات مصر في ديسمبر الماضي ميناء تجاري - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.

وعزا تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الزيادة المسجلة في الواردات إلى ارتفاع واردات بعض السلع، من بينها قيمة الواردات من البترول الخام، والتي بلغت نحو 430.6 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 133.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، كما بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية نحو 186.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 174.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع 6.9%.

وبلغت قيمة الواردات من أجهزة اوتوماتيكية لمعالجة المعلومات نحو 121.9 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 79.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 53.4%، يليها الواردات المصرية من النحاس ومصنوعاته والتي بلغت في ديسمبر الماضي نحو 86.3 مليون دولار، مقابل 47.8 مليون دولار ديسمبر 2018 بنسبة زيادة 80.7%.

وسجلت الواردات المصرية من الزيوت المكررة نحو 83 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 60 مليون دولار في نفس الشهر عام 2018، بنسبة ارتفاع 38.5%، ثم الواردات المصرية من خيوط شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية وبلغت 81.8 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 72.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2018، بزيادة بلغت نحو 13.3%.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

واردات مصر

اخبار الاقتصاد

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