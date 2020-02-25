جزيرة تينيريفى تسجل حالة الإصابة الثالثة بفيروس كورونا فى إسبانيا

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإسبانية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ثلاث حالات، بعد تأكيد إصابة سائح إيطالى أثناء قضاء عطلته فى جزيرة تينيريفى الإسبانية.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه تم اجراء اختبارات على طبيب إيطالى موجود فى جزيرة تينيريفى الإسبانية فى مستشفى جامعة نويتسرا سينورا دى كانديلاريا، وتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وتم تحويله إلى الغرف المعزولة ليصبح تحت السيطرة الوبائية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسبانية تشدد التدابير الوقائية فى البلاد وقررت الالتزام الصارم ببروتوكول العمل ضد وباء الفيروس ، حتى لا يمكن لأحد مغادرة الفنادق أو دخولها إلا بعد التعرض للاختبار، خاصة الفندق الذى كان يسكن فيه الطبيب الإيطالى وزوجته لمدة أسبوع.

وأعلن رئيس جزر الكناري، آنخيل فيكتور توريس، عبر تويتر، بعد إجراء الاختبارات الأولى فى جزر الكنارى، كانت النتيجة إيجابية، واليوم سيتم إجراؤها مرة أخرى فى مدريد، لقد تم عزل المريض وتم تنشيط البروتوكول المناسب.

وقالت لوسيا ماداراياجا، استاذة علم الأحياء المجهرية فى جامعة إقليم الباسك، إن هناك تقنيات تشخيص سريعة وموثوقة تعد أداة أساسية لتأكيد الحالات المشبوهة ومعرفة تطور الفيروس، ولكن على الرغم من ذلك فإنه من المستحيل التنبؤ فى هذا الوقت بمدى تطور انتشار فيروس كورونا حيث ينتشر بشكل سريع للغاية.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت ارتفاع حالات ضحايا فيروس كورونا إلى 7 أشخاص، كما ارتفعت حالات الإصابة إلى 231 شخصا، كما أعلنت السلطات إغلاق المدرس والمسارح ، وقامت بتعليق كرنفال مدينة البندقية.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، "بالقلق الشديد" الزيادة "المفاجئة" فى حالات كوفيد 19 خارج الصين.

وأوضح تيدروس أنه فى الوقت الحالي لا يمكن اعتبار فيروس كورونا بمثابة وباء، قائلا "هل هذا الفيروس له إمكانية وبائية؟ بالتأكيد ، هل وصلنا إلى هذه النقطة؟ وفقًا لتقييمنا ، ليس بعد. لذا ، كيف يجب أن نصف الوضع الحالى؟ ما نراه هو أوبئة في أنحاء مختلفة من العالم ، وتؤثر على البلدان بطرق مختلفة وتتطلب استجابة مكيفة، ويعتمد قرارنا باستخدام كلمة الوباء لوصف الوباء على تقييم مستمر من الانتشار الجغرافى للفيروس.