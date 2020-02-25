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جامعة دمياط: تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لتمويل المشاريع البحثية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:18 م
جامعة دمياط: تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لتمويل المشاريع البحثية رئيس الجامعة
دمياط معتز الشربينى

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وافق مجلس جامعة دمياط برئلسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط فى جلستة الأخير ة رقم "135" على عدة قرارات تعرف عليها.. 

- التنبيه على  العمداء الاهتمام بالأنشطة الطلابية ،واتباع الإجراءات المتعارف عليها داخل الجامعة لاستكمال إجراءات تنفيذ الأنشطة.

- تشكيل لجنة عليا من خبراء لإعداد استمارة للتقييم نصف السنوى لأداء العاملين الإداريين بالجامعة علي ان يتم تخصيص نسبة مئوية لا تقل عن 15% لمدى استخدام الموظف العمومى للأنظمة الإلكترونية التى تعاقدت عليها بالجامعة في مهام وظيفته بالجامعة، و مراعاة ذلك عند الترقية أو التجديد فى المناصب الإدارية.

 

- إعادة تأهيل أحد المباني الإدارية ليصبح معامل سائلة لكلية الطب البشرى تحت الإنشاء، و تجهيز المعامل الجافة بمبنى القاعات والمدرجات بالمرحلة التالية.

 

 - إعادة رفع ملف إنشاء كلية الطب البشرى للمجلس الأعلى للجامعات فى ظل دعم  نواب مجلس الشعب تلبية لاحتياجات المجتمع فى محافظة دمياط، و لتقليل اغتراب صفوة طلاب الثانوية العامة.

 

- الموافقة على ما اتفق عليه  النواب مع دولة رئيس الوزراء بقيام الجامعات الخاصة بدمياط ببناء المستشفى الجامعي لجامعة دمياط بما لا يخالف القانون و ذلك على قطعة الأرض التى خصصها جهاز التعمير بدمياط الجديدة والتي تسلمتها جامعة دمياط بتاريخ 18/10/2018

 

- الموافقة علي تعين عدد  مدرس مساعد بالجامعة ومنح 11 درجة دكتوراه، منح 21 درجة ماجستير.

 

- الموافقة علي نقل عضو هيئة تدريس من جامعة بورسعيد الي كلية الحاسبات جامعة دمياط.

 

الموافقة علي نقل مدرس مساعد من جامعة قناة السويس الي كلية التمريض جامعة دمياط.

 

 - الموافقة علي تخصيص مبلغ نصف مليون جنية لتمويل المشاريع البحثية التنافسية داخل الجامعة.

 

الموافقة علي الاعلان الداخلي لشغل منصبي مدير إدارة المشتريات ومدير إدارة المخازن بالإدارة العامة للمشتريات.

 


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