تعرف على تفاصيل المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن رقم 1لعام 2020

كتبت - مروة الغول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم عن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب رقم 1لسنة 2020.

تضم المزايدة عدة قطاعات ابعاد القطاع الواحد، وتتتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي ١٧٠ كم مربع، تحت نظام الاتاوة والضرائب ونسبة مشاركة المجانية،.

تبدأ المزايدة اعتبار من منتصف مارس المقبل حتي منتصف يوليو المقبل كما أن المزايدة مستمرة بعد هذا التاريخ كل اربعه أشهر.

وكانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن نظام المزايدة الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى سيتم طرحها سيتم تجديدها كل 3 أشهر حتى تتيح الفرصة للشركات العالمية للمشاركة بها، موضحة أن نظام المزايدة سيعتمد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار، كما ستتضمن حصة مجانية للحكومة.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.