سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على تفاصيل المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن رقم 1لعام 2020

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:30 ص
تعرف على تفاصيل المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن رقم 1لعام 2020 وزارة البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم عن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب رقم 1لسنة 2020.
 
تضم المزايدة عدة قطاعات ابعاد القطاع الواحد، وتتتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي ١٧٠ كم مربع، تحت نظام الاتاوة والضرائب  ونسبة مشاركة المجانية،.
 
تبدأ المزايدة اعتبار من منتصف مارس المقبل  حتي  منتصف يوليو المقبل كما أن  المزايدة مستمرة  بعد هذا التاريخ كل اربعه أشهر.
 
وكانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.
 
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.
 
وأشارت المصادر، إلى أن نظام المزايدة الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى سيتم طرحها سيتم تجديدها كل 3 أشهر حتى تتيح الفرصة للشركات العالمية للمشاركة بها، موضحة أن نظام المزايدة سيعتمد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار، كما ستتضمن حصة مجانية للحكومة.
 
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.
 
 
WhatsApp Image 2020-02-25 at 10.21.58 (1)
خريطة لمكان المزايدة
 
WhatsApp Image 2020-02-25 at 10.21.58
خريطة بأماكن البحث عن الذهب

 


الذهب

مزايدة الذهب

هيئة الثروة المعدنية

الإعلان عن مزايدة الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة