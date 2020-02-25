تعرف على أخطر الأمراض التى تصيب محصول القمح وتأثر فى الإنتاجية وطرق علاجها

فريق المحافظات

كشف المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، عن بعض الأمراض التى تصيب النباتات وخاصة القمح، والتى تؤثر على إنتاجية الفدان، مضيفا أن أهم الأمراض التى تصيب القمح وطرق مكافحتها هي :

الأصداء وتعتبر هى الخطر الذى يهدد إنتاج القمح فى مصر، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها، قدرة فطريات الأصداء على إنتاج طرز مرضية جديدة وكثرة إنتاج فطريات الأصداء للجراثيم اليوريدية الطور المسبب للخسائر مع سهولة حمل الجراثيم بالرياح وانتقالها عبر آلاف الكيلومترات وملائمة الظروف البيئية فى مصر لانتشار تلك الأمراض.

وأضاف الحضري أن الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط) هو أخطر الأصداء الثلاثة وتظهر الأعراض على شكل بثرات صفراء اللون منفصلة لها مظهر مسحوقى مرتبة فى صفوف طولية مع محور الورقة ومتوازية وتظهر الإصابة على الأوراق والاغماد والقنابع على السنابل وفى نهاية الموسم وعند ارتفاع الحرارة يتحول اللون الأصفر إلى اللون البنى المسود، ويناسب المرض درجات حرارة من 6-12 ليلا ومن 12 إلى 18 درجة نهارا مع الرطوبة العالية حيث يكون الفرق بين حرارة الليل والنهار كبير.

وأوضح أنه قد يسبب هذا المرض فقد كامل للمحصول عند حدوث الوباء حيث أدى إلى إلغاء العديد من الأصناف وغالبا الأصناف المنزرعة بها صفة المقاومة للمرض.

الصدأ البرتقالى (صدأ الأوراق):

وأشار إلى أن تظهر الإصابة على هيئة بثرات لونها بنى فاتح مستديرة مبعثرة بدون نظام يمكن أن تظهر على كلا سطحى الورقة، وتظهر الإصابة على الأوراق فقط يناسب المرض الحرارة المتوسطة من 15 إلى 20 درجة مئوية.

وأشار إلى أن النوع الأخر هو الصدأ الأسود (صدأ الساق) وتظهر الأعراض أوآخر أبريل وخلال مايو فى صورة بثرات لونها بنى داكن أو مسود غير منتظمة وقد تلتحم مع بعضها وتظهر الإصابة على الساق والأوراق والسنابل وقد تسبب الإصابة الشديدة رقاد النباتات وضعف المحصول، ويناسب المرض الحرارة العالية نوعا من 25 إلى 30 درجة مع الرطوبة العالية ولا يشكل هذا المرض خطورة لوجود صفة المقاومة العالية فى مظم الأصناف ونضجها المبكر.

مكافحة أمراض الأصداء الثلاثة

وأشار الحضري إلى أن أفضل طرق المكافحة هى زراعة الأصناف المقاومة للأصداء وعند ظهور الإصابة يستخدم أحد المبيدات الموصى بها، مضيفا أن مرض البياض الدقيقى تظهر الإصابة على الأوراق والسيقان والسنابل على شكل بقع بيضاء غير منتظمة وتتحد مع بعضها وتكون ملمسا قطنيا ويتحول اللون الأبيض إلى الرمادى بتقدم الإصابة ويصاحب ذلك اصفرار الأوراق وتظهر نقط سوداء فى حجم رأس الدبوس وتتم مكافحته بتطبيق حزمة التوصيات الفنية من معدلات التقاوى والتسميد الأزوتى والرى، ويكافح المرض بنفس مبيدات مكافحة الأصداء وبنفس المعدلات عند ظهور الإصابة.

وأوضح إلى مرض التفحم السائب، حيث تظهر علامات الإصابة على النباتات عند طرد السنابل فيظهر محور السنبلة مغطى تماما بمسحوق أسود وبعد فترة يظهر محور السنبلة وهو عارى تماما نتيجة تطاير جراثيم الفطر وسقوطها على السنابل السليمة وتحدث العدوى ويسكن الفطر بجانب الجنين وبزراعة الحبوب فى الموسم التالى ينشط الفطر، وعند تكون السنبلة يقضى على الحبوب تتم مقاومة التفحم السائب باستخدام التقاوى المعتمدة والمعاملة بالمطهرات، وأهم المبيدات المستخدمة بريمس 2,5% بمعدل 2سم/كجم تقاوى راكسيل 2,5% بمعدل 1,2سم/كجم تقاوى، سومى ايت 2% بمعدل 2جم /كجم تقاوى.