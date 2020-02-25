تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الخدمات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 0.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1659.87 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 603 ألف سهم بقيمة 59.7 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن وقف التداول على أسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة مؤقتا، وذلك حتى استلام إعلان توصية الأرباح.

وأعلنت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى عام 2019، وبلغ صافى الربح 3.1 مليون مليون دينار بحرينى مقابل 3.3 مليون دينار بحرينى، وبلغ العائد على السهم 155 فلس مقابل 168 فلس.