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تجديد حبس عامل سرق شيكا بـ 370 ألف جنيه وصرفه من أحد البنوك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:51 م
تجديد حبس عامل سرق شيكا بـ 370 ألف جنيه وصرفه من أحد البنوك محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على شيك بنكى وصرفه بقيمة 370 ألف جنيه خاص بإحدى شركات البترول بنطاق العاصمة، كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغا من مسئولى إحدى شركات البترول، بقيام مجهول بالاستيلاء على أحد الشيكات البنكية الصادرة منها، وصرف قيمته من حسابها بأحد البنوك واستيلائه على مبلغ 370 ألف جنيه.
 
تم تشكيل فريق بحث بإدارة مكافحة جرائم الإخلاس والإضرار بالمال العام لكشف ملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها، حيث أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بريد بذات الشركة) واستغل المذكور موقعه الوظيفى بالشركة باعتباره ساعى بريد وإمكانية دخوله مكاتب الشركة، واستولى على الشيك المشار إليه، والتوجه للبنك، وتمكن من صرفه مستخدماً بطاقة رقم قومى خاصة بأحد الأشخاص دون علمه، قام بالاستيلاء عليها بأسلوب المغافلة.
 
بسؤال مسئولى البنك (الذى تم صرف الشيك من خلاله) أيدوا ما جاء بالتحريات، وبإستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق، وأبدى استعداده لرد المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، عن نصب أحد الأشخاص -مقيم بالمنصورة- عليها واستولى منها على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، بزعم تسفير ابنتها للدراسة بإحدى الدول الأجنبية، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
 
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت فرق البحث صحة الواقعة، وإعطاء المذكور للمبلغة تأشيرات للدراسة مزورة، والاستيلاء منها على المبلغ.
 
وأضافت أنه تزعم تسفير ابنتها لإحدى الدول الأجنبية للإلتحاق بإحدى الجامعات الدراسية، ومنحها تأشيرة دخول وحجز طيران وأوراق قبول بالجامعة والخدمات الجامعية باسمها.
 
 
 
 

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