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انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم فى مبادرة كلنا واحد بالغربية ..صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:01 م
انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم فى مبادرة كلنا واحد بالغربية ..صور أسواق الخضر والفواكه
الغربية – مصطفى عادل

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تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق وأسواق تحيا مصر، والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والبقوليات والبيض  فى الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث تُباع الطماطم بـ4، 5 جنيهات، بطاطس بـ 3، 4، 5 جنيهات، خيار 7 جنيهات، فلفل 7 جنيهات، جزر 4 جنيهات، كوسه 5، 6 جنيهات، كرنب 10 جنيهات، كرنبيط 11 جنيها، باذنجان ابيض 6 جنيهات، باذنجان اسمر 5 جنيهات، فلفل الوان 15 جنيها، فاصوليا 13 جنيها، بسله 10 جنيهات، يوسفي بلدي 5، 6 جنيهات، برتقال بصرة 6 جنيهات، موز 8 جنيهات، تفاح احمر 17 جنيها، تفاخ اخضر 17 جنيها، جوافه 12 جنيها، فراوله 9 جنيهات، بصل 7 جنيهات.

أما أسعار البيض فيُباع البيض البلدي 42 جنيها، بيض صفرين 45 جنيها، بيض احمر 28 جنيها، بيض ابيض 28 جنيها.

كما يُباع عدس اصفر 12 جنيها، عدس بجبه 12 جنيها، عدس تركي 16 جنيها، فاصوليا 22 جنيها، لوبيا 18 جنيها، حمص الشام 12 جنيها، مكرونه سايبه 7جنيهات، فول مدشوش 14 جنيها، فول حصى 13 جنيها، حلبه حصى 17 جنيها، حمص الشام 22 جنيها، ارز بسمتي 15 جنيها، أرز بلدي 7 جنيهات.

كما تُباع فراخ مزرعة 26 جنيها، اوراك 30 جنيها، صدور 32 جنيها، بانيه 59 جنيها، كبد وقوانص 30 جنيها، دبابيس 32 جنيها، اوراك رومي 40 جنيها، صدور رومي 45 جنيها، باميه مثلجه 10 جنيهات.

وتُباع اللحمة البلدى بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70 جنيها، اللحمه الضاني بـ85 جنيها.

ومن جانبة صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق ، مضيفا : أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق

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