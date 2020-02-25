سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم .. انقطاع المياه عن كرموز غرب الإسكندرية لترحيل خط مياه رئيسى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:47 ص
اليوم .. انقطاع المياه عن كرموز غرب الإسكندرية لترحيل خط مياه رئيسى قطع المياه - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن منطقة كرموز غرب الاسكندرية، وذلك فى إطار تطوير محور قنال المحمودية، نظرا لأعمال ربط الخطوط التى تم ترحيلها على مسار محور المحمودية ، حيث سيتم ربط خط مياه قطر 600 مم.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية ، أن انقطاع المياه بمنطقة كرموز و كوم الشقافة و جزء من مينا البصل بطريق المحمودية، وذلك ابتداءا من الساعة العاشرة صاحا اليوم الثلاثاء وحتى الانتهاء من أعمال ترحيل و ربط الخط ، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم و احتياجاتهم من المياه.

ويعد مشروع محور المحمودية أحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها محافظة الاسكندرية، و الذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسرعة الانتهاء من المحور الهام الذى يمثل شريان حياة لمحافظة الاسكندرية.

وأصبح الحلم يقترب الى الحقيقية، بعد أن  استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً ، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء عدد 14 نقطة تنموية بطول المحور.

وترجع أهمية مشروع تطوير محور ترعة المحمودية بالإسكندرية، إلى أنه سيؤدى لتحول ديموجرافى للأراضى على جانبى المحور مع التنوع فى الأنشطة المختلفة، وتنوع المناطق الخدمية والاستثمارية، وتطوير لجميع شبكات المرافق لتتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية المحافظة  ، حيث يعد المشروع محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية.

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

محور المحمودية

انقطاع المياه

مياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزا عقب استلام الاستثمارات

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزا عقب استلام الاستثمارات

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة