اليوم .. انقطاع المياه عن كرموز غرب الإسكندرية لترحيل خط مياه رئيسى

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية ، أن انقطاع المياه بمنطقة كرموز و كوم الشقافة و جزء من مينا البصل بطريق المحمودية، وذلك ابتداءا من الساعة العاشرة صاحا اليوم الثلاثاء وحتى الانتهاء من أعمال ترحيل و ربط الخط ، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم و احتياجاتهم من المياه.

ويعد مشروع محور المحمودية أحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها محافظة الاسكندرية، و الذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسرعة الانتهاء من المحور الهام الذى يمثل شريان حياة لمحافظة الاسكندرية.

وأصبح الحلم يقترب الى الحقيقية، بعد أن استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً ، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء عدد 14 نقطة تنموية بطول المحور.

وترجع أهمية مشروع تطوير محور ترعة المحمودية بالإسكندرية، إلى أنه سيؤدى لتحول ديموجرافى للأراضى على جانبى المحور مع التنوع فى الأنشطة المختلفة، وتنوع المناطق الخدمية والاستثمارية، وتطوير لجميع شبكات المرافق لتتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية المحافظة ، حيث يعد المشروع محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية.