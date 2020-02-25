اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: مبارك فى ذمة الله.. آخر كلماته: وسيحكم التاريخ بما لى وما علي
واقرأ أيضا..
مبارك فى ذمة الله.. آخر كلماته: وسيحكم التاريخ بما لى وما علي
إعلان حالة الحداد العام 3 أيام.. وجنازة عسكرية من مسجد المشير إلى مقابر الأسرة بمصر الجديدة
الرئاسة: أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر
القوات المسلحة والبرلمان ينعيان مبارك
صحافة العالم: رحل بعد أيام من براءة علاء وجمال بـقضية البورصة
الإمام الأكبر يشيد بمسيرته الوطنية.. والبابا: تحمل المسئولية فى ظرف عصيب
الحزن أبرز سمات سوشيال الخليج.. الربط بين تاريخ وفاة مبارك وذكرى تحرير الكويت.. الجار الله يعلن مشاركة قادة الخليج فى جنازته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة