اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: مبارك فى ذمة الله.. آخر كلماته: وسيحكم التاريخ بما لى وما علي





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مبارك فى ذمة الله.. آخر كلماته: وسيحكم التاريخ بما لى وما علي



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