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الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا غدا لإعلان مواعيد الانتخابات التكميلية بسمالوط

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:49 م
الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا غدا لإعلان مواعيد الانتخابات التكميلية بسمالوط المستشار لاشين إبراهيم وطوابير الانتخابات-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمقر الهيئة بوسط البلد، للإعلان عن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، وكذا تفاصيل الجدول الزمنى المتعلق بالعملية الانتخابية.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان فى الكبد توفى على إثره.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء الماضى، نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك عن دائرتى الجيزة وملوى فى المنيا، والتى أجريت على مقعديهما الانتخابات بعد وفاة شاغليهما.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدستور والقانون أناط بالهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، حيث أشرفت الهيئة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتي الجيزة وملوي في محافظة المنيا بعد وفاة شاغليهما، طبقًا لكتاب رئيس مجلس النواب الذي تلقته الهيئة.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا، فيما أعلن إجراء جولة الإعادة على مقعد الدائرة السابعة ملوى بالمنيا بين المرشحين عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم رشدان، لعدم حصول أيٍ منهما على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت 16.85% ، حيث حضر 44896 ناخبا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا 17.92% حيث حضر 79733 ناخبا.
 
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 مارس للمصريين فى الخارج،  ويومى الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 مارس للمصريين فى الداخل.
 
وتستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومى 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون فى الفترة من 21 فبراير حتى الأول من مارس القادم.
 
وأوضحت الوطنية للانتخابات أن فترة الصمت الدعائى للإعادة للمصريين فى الخارج فى 5 مارس فى تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلى لكل دولة،  فيما يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس،  على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.
 

 

 


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