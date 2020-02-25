الموافقة على إنشاء مدافن متطورة للمخلفات بمركزى باريس وبلاط بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس محمد رجب هدية، مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على إقامة مدافن بيئية متطورة للمخلفات بمركزى بلاط وباريس فى موازنة العام المالى الجديد 2020/2021م، والتى سيبدأ العمل بها فى شهر يوليو المقبل، مؤكدا على أنه سيجرى عقب توفير الاعتمادات المالية إقامة مدفن صحى بيئى متطور بحيث عقب الانتهاء من دفن المخلفات به، على هيئة طبقات متراكبة، سيتحول إلى حديقة عامة ومسطح أخضر، وغابات شجرية، مع تركيب شبكة غاز ميثان، أعلى المدفن، من خلال الغاز الناتج من تحلل المخلفات، ليجرى استغلاله فى إنارة وتوفير الطاقة للمسطح الأخضر والحديقة العامة.

أضاف، أنه على التوازى سيجرى خلال الفترة المقبلة، البدء فى تنفيذ 3 مدافن أخرى، بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، مع وحدتى ونقاط فرز فى مركزى الفرافرة وباريس، بحيث تكون هناك منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات فى المحافظة، وبهذا تكون الوادى الجديد، هى المحافظة الاولى على مستوى الجمهورية التى يجرى تغطية جميع مراكزها بالمدافن الصحية البيئة المتطورة.

وفى سياق آخر أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 1200 متر مربع، لإقامة مكتبى تشغيل بمركز الداخلة.

أكد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، أحمد حسين طليب، تخصيص 600 متر مربع، لإقامة مكتب تشغيل بقرية الراشدة، و600 متر مربع، لإقامة مكتب تشغيل بقرية غرب الموهوب، على أن تدرج الاعتمادات المالية المطلوبة لإقامة وتجهيز المكتبين فى موازنة العام المالى الجديد 2020/2021م، والتى سيبدأ العمل بها فى شهر يوليو المقبل.

أضاف طليب، أن المديرية تنفذ خطة للتوسع فى إقامة مكاتب التشغيل لتقديم الخدمات العمالية المختلفة للجماهير بكافة ربوع المحافظة، وبمجرد الانتهاء من تنفيذ مشروع إقامة المكتبين، سيصبح اجمالى عدد مكاتب التشغيل التابعة للمديرية 13 مكتبا حيث يوجد حاليًا 11 مكتب عمل موزعة فى مراكز المحافظة الخمسة فى (الخارجة – بولاق – باريس- موط- غرب الموهوب- الراشدة – الجديدة – القلمون – القصر- بلاط – الفرافرة).