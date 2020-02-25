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المرور: إعادة فتح طريق العين السخنة بعد تلاشى الشبورة أعلى الطريق

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:08 م
المرور: إعادة فتح طريق العين السخنة بعد تلاشى الشبورة أعلى الطريق الشبورة المائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية للمرور، طريق العين السخنة بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
 
كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت صباح اليوم طريق العين السخنة فى الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعا لوقوع اى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية،مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.
 
 
وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الارصاد الجوية.
 
 
وشددت الإدارة العامة للمرور، على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.
 
 
كما أهابت إدارة المرور، بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.
 
 
وناشدت إدارة المرور عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.
 
 
وشددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
 

اخبار المرور

الشبورة المائية

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اخبار الحوادث

ارشادات المرور

اغلاق طريق العين السخنة

طريق العين السخنة

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