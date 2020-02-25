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الكنيسة: عقدنا خمس مؤتمرات للتوعية من العنف ضد المرأة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:23 ص
الكنيسة: عقدنا خمس مؤتمرات للتوعية من العنف ضد المرأة مؤتمرات للتوعية من العنف ضد المرأة
سارة علام

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بدأت اللجنة المجمعية لخدمة المرأة نشاطها بوضع رؤية للخدمة وهى أن تصل خدمة الكنيسة لكل امرأة لتكون شخصية مميزة فى كل المجالات، وتحقيقًا لتلك الرؤية قامت لجنة خدمة المرأة تحت إشراف مقررها القمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية بإقامة خمسة مؤتمرات خلال شهر فبراير الجارى، غطت من خلالها اللجنة جميع إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، وشملت المؤتمرات الخمسة عرض رسالة تحفيزية مسجلة بالفيديو من قداسة البابا شرح خلالها أهمية خدمة المرأة في الكنيسة وشجع الحضور على العمل بجدية في هذا المجال الهام.
 
وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية اليوم:  تضمنت المؤتمرات محاضرة عن مكانة المرأة في المسيحية، وأخرى عن تأثير العنف وخطورته.
 
 وشارك مسئولو المجلس القومي للمرأة في المحافظات المختلفة بمحاضرة عن الخدمات التي يقدمها المجلس للمرأة فى المجالات المجتمعية، وخرجت المؤتمرات بتوصيات متعددة أهمها نشر التعليم الصحيح حول مكانة المرأة فى المسيحية وكذلك رفض العنف فى التعليم الكنسى للأعمار المختلفة وكذلك الاهتمام بالفئات الخاصة مثل الأرامل والسيدات اللاتى يتعرضن للعنف.
 
حاضر في المؤتمرات من آباء الكنيسة، الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا مكاريوس الأسقف العام بإيبارشية المنيا وأبوقرقاص والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والعديد من الآباء الكهنة والمتخصصين.
 
وعقدت المؤتمرات في دير الملاك بنقادة لايبارشيات جنوب الصعيد والبحر الأحمر ، وفي دير السيدة العذراء بدرنكة لايبارشيات وسط الصعيد والوادي الجديد و في دير السيدة العذراء ببياض ببني سويف لإيبارشيات شمال الصعيد وفى بيت مارمرقس بمدينة بدر لإيبارشيات القاهرة والجيزة ومدن القناة وسيناء وفى بيت كنيسة القديسين فى برج العرب لإيبارشيات الوجه البحري والقطاعات الرعوية بالإسكندرية، وشارك فى المؤتمرات 223 أب كاهن و 508 خادم وخادمة من الذين يخدمون في اجتماعات تخص المرأة والأسرة من جميع الإيبارشيات.
 

الكنيسة والمرأة

لجنة المرأة بالكنيسة

المرأة في الكنيسة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

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