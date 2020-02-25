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الكنيسة الأسقفية ناعية مبارك: قاد مصر في مرحلة دقيقة بحكمة بالغة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:20 م
الكنيسة الأسقفية ناعية مبارك: قاد مصر في مرحلة دقيقة بحكمة بالغة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك
سارة علام

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نعى المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

وقال المطران "إننا لا ننسى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر المجيد عام   1973 وقاد مصر فى مرحلة دقيقة بحكمة بالغة، وكان له إنجازات عديدة لا يمكن إنكارها مضيفًا: ولقد أظهر قراره بالتنحى عن رئاسة البلاد بطريقة هادئة، حرصه وحبه لشعب مصر.

وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر الثلاثاء بعد سنوات مع المرض، حيث بدأ أصدقاء نجليه علاء وجمال في نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الجروبات الخاصة بالعائلة قبل أن تعلن العائلة عن وفاته بشكل رسمي.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

جدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.

 

وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدن إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.


 

 

 


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