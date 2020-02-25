الصحة الكويتية: عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 9 حالات

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الصحة الكويتية قالت إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 9 إصابات، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة كويتية قادمة من إيران.

وكان عبدالله العفاسي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، أكد أن مراقبى طوارئ ومراكز الوزارة بدأوا بالتنسيق مع وزارة الصحة إجراء مسح للأسواق، وذلك فى مسعى للتأكد من استقرار كميات السلع الغذائية والصحية الرئيسية وأسعارها، محذراً فى الوقت نفسه من أى رفع مصطنع للأسعار.

وشدد العفاسي في تصريح لـ" الراى" الكويتية، على أنه سيتم تفعيل أدواتها الرقابية، ومنها مصادرة أي كميات مخزنة بغرض التكسب أو التنفع من كورونا، على حساب الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن جميع الأرقام تؤكد حتى الآن استقرار أوضاع الأسواق، وأن غالبية ما يثار حول ارتفاع أسعار بعض السلع عبارة عن عمليات فردية، وتحركات مصطنعة استغلت الأزمة، والوزارة ستواجهها بكل حسم.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين لاستخدام الخط الساخن والشكوى على الرقم 135 في حال رصد أي مخالفة للأسعار، أو الامتناع عن البيع.