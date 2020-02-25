الصحة الكويتية تنفى السماح بدخول حاملى الإقامات القادمين من إيران

وأشارت إلى تنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع الجهات، لاسيما المناطق التي رصدت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى ثمان حالات، بعد اكتشاف ثلاث إصابات لكويتيين محتجزين بالحجر الصحي بعد عودتهم من إيران.

من جهتها دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في (تايلاند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا) والتي ظهر بها إصابات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) ‏وتم تعليق الرحلات الجوية معها، ‏إلى ضرورة التواصل مع بعثاتها الدبلوماسية على هواتف الطوارئ؛ لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى الكويت.