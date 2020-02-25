الصحة الكويتية تنفى السماح بدخول حاملى الإقامات القادمين من إيران

نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، صحة ما يشاع عن السماح بدخول غير الكويتيين القادمين من إيران، الذين يحملون إقامات صالحة إلى الكويت، وأكدت الصحة الكويتية - في بيان صحفى، اليوم - أن ما يشاع بوسائل التواصل الاجتماعي، عن توصية الوزارة بالسماح لبعض الركاب من غير المواطنين القادمين من إيران، ممن يحملون إقامات صالحة بدخول البلاد، أمر غير صحيح.
وأشارت إلى تنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع الجهات، لاسيما المناطق التي رصدت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى ثمان حالات، بعد اكتشاف ثلاث إصابات لكويتيين محتجزين بالحجر الصحي بعد عودتهم من إيران.
من جهتها دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في (تايلاند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا) والتي ظهر بها إصابات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) وتم تعليق الرحلات الجوية معها، إلى ضرورة التواصل مع بعثاتها الدبلوماسية على هواتف الطوارئ؛ لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى الكويت.
وناشدت الخارجية الكويتية مجددا - في بيان رسمي - المواطنين الكويتيين بعدم السفر إلى الدول التي سجلت بها حالات مؤكدة لـ (فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) مؤخرا، وبتأجيل سفرهم في الوقت الراهن حتى إشعار أخر.
كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين حاليا في تلك الدول إلى مغادرتها فورا، حفاظا على سلامتهم، مع ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء تواجدهم في تلك الدول، حتى مغادرتهم لها، بما في ذلك إتباع إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية في تلك الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة