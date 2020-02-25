سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية ترفض تصنيف كورونا وباء رغم انتشاره الكبير خارج الصين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:30 م
الصحة العالمية ترفض تصنيف كورونا وباء رغم انتشاره الكبير خارج الصين اصابات كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

رفض رئيس منظمة الصحة العالمية وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، تأكيد أن أزمة الفيروس التاجي وصلت إلى مستويات وبائية، وذلك على الرغم من الارتفاع المفاجئ في الحالات.وذلك على الرغم من "القلق البالغ" لانتشار الحالات إلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والبحرين والكويت وعدة دول أخرى. 

منظمة الصحة العالمية ترفض تصنيف كورونا وباء
منظمة الصحة العالمية ترفض تصنيف كورونا وباء

 

واعترف الدكتور تيدروس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية، بأن عدد حالات الإصابة ارتفعت بفيروس COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية بشكل "يثير قلقًا عميقًا" لكنه لم يصل إلى حد إعلان المرض بأنه وباء، والذي يعرف بأنه الانتشار العالمي غير المنضبط لمرض جديد.

وقال: "إن الزيادة المفاجئة في الحالات الجديدة أمر مثير للقلق بالتأكيد، وهناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان تفشي المرض قد أصبح الآن وباءً أم لا، ولكن في الوقت الحالي، لا نشهد انتشارًا عالميًا غير مسبوق لهذا الفيروس ولا نشهد مرضًا أو موتًا واسع النطاق."

من جانبها قالت هيئة الأمم المتحدة إن الأزمة كانت بالفعل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى تحذير لمدة شهر.

ولكن المخاوف من حدوث وباء تتصاعد، مع تصاعد عدد الحالات التي تقرب العالم من "نقطة التحول" مع 80،000 حالة مؤكدة و 2600 حالة وفاة، وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه سيبدأ استخدام مصطلح الوباء في إحاطات إعلامية إذا استمر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر خارج آسيا.

ناقش الدكتور تيدروس سلسلة من الحالات الجديدة لـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم ، وقال: "الزيادة المفاجئة في الحالات الجديدة أمر مثير للقلق بالتأكيد.

ومن جانبه قال البروفيسور مارك وولهاوس من جامعة إدنبرة: "إن الوباء يعني أن الأمراض المعدية تنتشر خارج نطاق السيطرة في مناطق مختلفة من العالم، مضيفا لدينا بالفعل وباء COVID-19 في الصين، ومؤخراً تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وإذا لم يكن من الممكن السيطرة على انتشاره ، فعندئذ أتوقع أن تعلن منظمة الصحة العالمية عن كونه وباء".

وشهدت كوريا الجنوبية وإيطاليا طفرات مفاجئة في مئات الحالات خلال الأيام الأخيرة، وتواجه السلطات الإيرانية مزاعم بالتستر على حالات كورونا بعد أن زعم ​​مسؤول محلي أن 50 شخصًا قد ماتوا في مدينة قم.

 

 


فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

وباء

انتشار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النمسا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:04 م

إصابة نائب وزير الصحة الإيرانى بفيروس "كورونا"

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:47 م

فرض حجر صحى لإيرانية فى الأردن للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:31 م

الصين: نتائج التجارب السريرية لعقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا تظهر 27 أبريل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:08 م

الكويت تجدد مناشدة مواطنيها عدم السفر إلى دول تشهد إصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:51 م

بريطانيا تطالب رعاياها القادمين من شمال ايطاليا بالقيام بعزل ذاتى بسبب كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:41 م

صور .. تعقيم ضريح فاطمة المعصومة فى "قم" الإيرانية بعد انتشار كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:38 م

الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ95 حالة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:37 م

العراق: إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا فى كركوك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:35 م

السعودية تحذر من السفر إلى إيطاليا واليابان بسبب كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:06 م

إيران تؤجل افتتاح معرض الكتاب فى طهران بسبب كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:03 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. ارتفاع وفيات كورونا بالصين لـ 2666.. أردوغان يعترف بمقتل جنديين تركيين فى ليبيا.. البحرين تعلن تسجيل 6 حالات مصابة بكورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة