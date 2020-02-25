قال تلفزيون العربية المملوك لسعوديين اليوم الثلاثاء إن المملكة نصحت مواطنيها والمقيمين فيها بالتريث فى السفر إلى إيطاليا واليابان وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ومن جهتها، كشفت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، عن استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وذلك فى اجتماع مع أعضاء فريق العمل الحكومى المكلف بمتابعة هذا الشأن بمكتب رئيس الوزراء شينزو أبى، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التدابير الجديدة تشمل العمل إلكترونيا واعتماد ساعات عمل متداخلة وقبول المرضى في المستشفيات العامة في المناطق التي تشهد نسبا عالية من العدوى بالفيروس.