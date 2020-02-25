السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل عرضت ابنتها للبيع بالقاهرة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة عرض نجلتها للبيع واستغلال نجلها في أعمال التسول بالوايلي.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الاحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام، في القضية رقم 53 لسنة 2019 حصر تحقيق حوادث غرب القاهرة قيام المتهمة "ا. م"، ربة منزل، بالتعامل علي نجلتها الطفلة المجني عليها "ف. .ع"، بأن قامت بعرضها للبيع نظير مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه قاصدة من ذلك استغلالها، حال كونها المسئولة عن تربيتها ورعايتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف أمر الاحالة قيام المتهمة بالتعامل علي نجلها الطفل المجني عليه "إ.م"، بأن قامت باستغلاله في أعمال التسول حال كونها المسئولة عن تربيته ورعايته علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول، نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذى أكد بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمة بعرض نجلتها الطفلة للبيع نظير مبلغ مالي، فطلب من أحد مصادره التواصل معها، واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة، وبناءً علي إذن النيابة العامة توجه إلى محل تواجد الأخيرة، وتقابل معها دون إخبارها بطبيعة وظيفته، وطلب منها شرء الطفلة، وعقب طلبها المبلغ المتفق عليه قام بضبطها والتحفظ علي الطفلة وبتفتيشها عثر بحوزتها علي هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه علي رسائل تفيد بعرض الطفلة للبيع، وبمواجهتها أقرت له لأنها وعلي أثر مرورها بضائقة مالية تولدت لذهنها فكرة بيع نجلتها البالغة من العمر عام ونصف بمبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه.

كما استمعت النيابة العامة، إلى أقوال الشاهد الثاني، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن تحرياته توصلت إلى استخدام المتهمة لنجلها الطفل في أعمال التسول بغرض التحصل علي الأموال.