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الثلوج تغطى المنازل والأشجار ببلدة الطيبة جنوب الأردن.. فيديو

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:11 ص
الثلوج تغطى المنازل والأشجار ببلدة الطيبة جنوب الأردن.. فيديو الثلوج تغطى الاردن
كتب محمد شعلان

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تشهد الأردن منذ مساء أمس الاثنين حالة من عدم الاستقرار الجوي، وصلت إلى سقوط أمطار وثلوج على بعض المدن في المملكة، اليوم، ونشرت صفحة قوات الدرك الأردنية على "تويتر"، منذ قليل، مشاهد فيديو لسقوط الثلج على منطقة لواء البتراء ببلدة الطيبة جنوب المملكة الأردنية، وأظهرت اللقطات استمرار هبوط الثلوج على شوارع المدينة حتى أصبح الثلج يغطى المنازل والأشجار في المدينة.

وفى ذات السياق، تشهد الأردن حالة عدم استقرار جوي، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، وتهطل أمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

 

ويحتمل خلال ساعات الصباح أن يكون الهطل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ممزوجة بالثلج أحياناً، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطل، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً .

 

وخلال يناير الماضي، نشرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، مقطع فيديو خاص بها يرصد مشهد جبال ومرتفعات الشراة جنوب المملكة الأردنية ويكسوها الثلج من كل الجهات كما كست الثلوج جميع الأشجار على مرتفعات الشراة، وكأن هذه المنطقة من الأردن تحولت إلى قطعة من أوروبا بسبب حالة الطقس السيء والأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المملكة خلال الأيام الماضية وما زال مستمر، وشهدت أيضا مرتفعات القادسية ورأس النقب والشوبك والطريق الملوكي والهيشة وطيبة وادى موسى تساقط الثلوج.

 

فيما نشرت وكالة شهاب الفلسطينية، مقطع فيديو، لتساقط الثلوج على مدينة الشوبك جنوب المملكة الأردنية، حيث كست مشاهد الثلج البيوت والشوارع الرئيسية فى المدينة فيما خلت الميادين من المواطنين للاحتراز من مخاطر سقوط الثلج.


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