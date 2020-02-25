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التموين: حل 5780 شكوى للمواطنين خلال 3 أيام وفروع لحماية المستهلك بجميع المحافظات

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:03 م
التموين: حل 5780 شكوى للمواطنين خلال 3 أيام وفروع لحماية المستهلك بجميع المحافظات زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية
كتب مدحت وهبة

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قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة تفقدية لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، للمشاركة فى فعاليات مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" وهي مبادرة وطنية  جديدة أطلقها جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين وتمتد حتى أخر الأسبوع.

ووصل عدد الشكاوى التى تم حلها منذ انطلاق المبادرة وخلال ثلاث أيام 5780 شكوى حتى الأن، من خلال فريق عمل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الشركات والموردين والمصنعين والمنتجين والوكلاء والموزعين.

وأكد المصيلحى، أن مبادرات حماية المستهلك مستمرة مع المواطن على مدار العام لإعلاء قيمة وحقوق المستهلكين، كما وجه المصيلحي، الشكر للعاملين بجهاز حماية المستهلك، على مجهوداتهم فى الرقابة على الأسواق والتواصل مع المواطنين بأحدث وسائل التكنولوجيا.

 

زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (1)
زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (1)

 

زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (2)
زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (2)

 

 

زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (3)
زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (3)

 

 

زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (4)
زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (4)

 

 

زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (5)
زيارة وزير التموين لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية (5)

 


 






 


وزير التموين

المصيلحى

حماية المستهلك

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