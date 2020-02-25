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التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:00 ص
التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسودة جدول امتحانات الثانوية العامة جاهزة وسيتم وضعها على موقع الوزارة خلال الأسبوع المقبل لاستطلاع رأى الطلاب وأولياء الأمور حول ترتيب المواد في الجدول، موضحة أنه سيتم أيضا مناقشته مع أعضاء اتحاد طلاب المدارس خلال الأيام المقبلة.

 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا بتكليف الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين برئاسة امتحانات الثانوية العامة وياسر آنس مدير الإدارة العامة للامتحانات نائبا له.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 تعقد على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

 

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.


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