التعليم: حملة دبلوم المعلمين أكثر المستفيدين بقرار إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عال

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أهمية قرار إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، مؤكدا أن القرار يستفيد منه أكثر حملة دبلوم المعلمين وحصلوا على مؤهل عالى تربوى أثناء الخدمة، ومنحهم الفرصة للعمل فى القيادى والإدارى، إضافة إلى أنه يساهم فى تغطية العجز فى بعض التخصصات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا، أصدرت قرارا بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين علي مؤهل عالى أثناء الخدمة، وأكدت الوزارة أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللآزمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التى حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفى المعمول بها.

وحددت الوزارة الشروط اللازمة، حيث أكدت أنه يجب الحصول على مؤهل عالى من كليات التربية أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، كما يشترط أن يكون هناك وظائف خالية بالمديرية التعليمية، وموافقة وزير المالية، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، كما يشترط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضحت الوزارة أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم، شاغلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهل عالي أثناء الخدمة لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليا بملفات خدمتهم وتسجيلها بصحف الأحوال الخاصة بهم ويحق لهم التقدم لشغل وظائف التوجية الفني ووكيل ومدير مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية.

وشددت الوزارة على أنه تلغى قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتتم إعادة تعيينهم علي وظيفة معلم ويعاد تسكينهم علي نفس الوظيفة التي يشغل زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملائهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية علي حده ، كما يتم اعتماد ذلك من المحافظ المختص ثم القيام بإخطار الاكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.