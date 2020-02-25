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الإمام الأكبر: حريصون على دعم باكستان بالمنهج الأزهري المعتدل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:15 م
الإمام الأكبر: حريصون على دعم باكستان بالمنهج الأزهري المعتدل لقاء شيخ الأزهر وسفير مصر الجديد بباكستان
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير طارق دحروج، سفير مصر الجديد بباكستان، حيث رحب فضيلته بالسفير فى رحاب الأزهر، متمنيا له مزيدًا من التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، إنَّه قضى وقتًا طيبًا فى عمادة كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بباكستان، وقد كان لذلك أثر كبير فى تعرف فضيلته على المجتمع الباكستاني، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على دعم باكستان بالمنهج الأزهرى وتدريب الأئمة الباكستانيين واستعداده لتقديم كافة أوجه الدعم العلمى لباكستان .

 

من جانبه أعرب السفير المصرى الجديد فى باكستان عن اهتمامه وحرصه على الاستفادة من رسالة الأزهر الشريف وجهوده فى دول العالم الإسلامى وخصوصا باكستان ، وذلك لأداء مهامه كسفير لمصر على نحو يليق بمكانة مصر وبما يدعم نشر المنهج الأزهرى المعتدل فى باكستان .

 

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير إليى سايبي، سفير جمهورية السنغال فى القاهرة.

 

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف به 330 طالبًا وطالبة من السنغال يدرسون فى المراحل التعليمية المختلفة، ويقدم الأزهر 44 منحة علمية كل عام لأبناء السنغال، وهناك 41 مبعوثًا أزهريًّا فى السنغال، مؤكدًا أن دعم الأزهر للقارة الأفريقية والسنغال يأتى إيمانًا بدور العلم والدين فى نهضة القارة وحمايتها من الأفكار والجماعات المتطرفة.

 

من جانبه، عبر سفير السنغال عن ثقته واعتزازه بما يقدمه الأزهر من خدمة ورعاية لطلاب وطالبات السنغال، وأن هذا هو المنتظر دائمًا من مؤسسة الأزهر، مؤكدًا أن منهج الأزهر الوسطى المعتدل جعله قبلة للدارسين من شتى بقاع الأرض.


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