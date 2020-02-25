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الأردن: إعلان إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية خرقا فاضحا للقانون الدولى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:40 م
الأردن: إعلان إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية خرقا فاضحا للقانون الدولى وزير الخارجية الأردنى
كتب محمد تهامى زكى

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أدان أيمن الصفدى، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، إعلان إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة، مؤكدا أن هذا خرقا فاضحا للقانون الدولى وخطوة لاشرعية خطيرة التبعات تقوض حل الدولتين الذى يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، مطالبا تحرك المجتمع الدولى لمنع تنفيذها.

وقال الصفدى، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ندين إعلان إسرائيل قرارها بناء 3500 وحدة استيطانية شرقى القدس المحتلة، خرقا فاضحا للقانون الدولى وخطوة لاشرعية خطيرة التبعات تقوض حل الدولتين الذى يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، ونؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولى بفاعلية لمنع تنفيذها".

الأردن
الأردن

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قال إنه سيحيى خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعليا بعد معارضة المجتمع الدولى، وتعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن فى إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التى عرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى ورفضها الفلسطينيون.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الاثنين، من التداعيات الخطيرة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلى، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية فى القدس وعلى أرض مطار (قلنديا) وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

 

وأدان اشتية - فى مستهل كلمته بجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - تشكيل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، لترسيم حدود (كنتونات) فلسطين، والتى ستقضم اكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية وتفتتها إلى مساحات معزولة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى رفض الخطة التى أقرت أمس لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة إلى منطقة حائط البراق مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يؤدى إلى أسوار البلدة القديمة، مخلخلا بذلك أركان الحوض التاريخى للقدس، الذى يعبر من تحت سلوان فى منطقة وادى حلوة، مطالبا المجتمع الدولى واليونسكو، بالتدخل لوقف هذا المشروع.

 

 

 

 

 


الاردن

القدس

القدس المحتلة

وزير الخارجية الاردنى

ايمن الصفدى

فلسطين

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