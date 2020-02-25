استمرار أعمال كسح المياه بشوارع السويس.. ورفع الاستعداد لمجابهة "كورونا".. صور

السويس – السيد فلاح

واصلت أحياء مدينة السويس، أعمال شفط المياه وإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي سقطت بنطاق شوارع الأحياء التي نتجت عن الأمطار الغزيرة أمس التي تواجه محافظة السويس.

وشكلت عالية فريد، رئيس حى الجناين غرفة عمليات لمتابعة الموقف لاتخاذ التدابير اللازم ودفع سيارات الكسح الخاصة بالحي لرفع التراكمات أولًا بأول من الشوارع والمنازل المتضررة، وناشد الحى المواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأسلاك تفاديًا لحدوث أي أضرار أو مخاطر.

كما قام حي السويس برئاسة أمل إبراهيم، بانتشار سيارات كسح المياه وفرق عمل من العاملين بالحي والصرف الصحي بأعمال شفط المياه وإزالة أثار الأمطار العزيزة بنطاق شوارع حي السويس، بالتنسيق مع الحماية المدنية والأحياء الخمس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة لفرع السويس.

من ناحية أخرى عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمناقشة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات المحافظة لإدارة الموقف.

جاء ذلك بحضور كلا من اللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن واللواء محمد هشام، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والدكتور فيصل جودة، مدير عام الصحة بالسويس ومديري المديريات والمصالح الحكومية والأحياء والجهات المعنية بإدارة الأزمة.

وفي بداية الاجتماع أكد "صقر" على مديري المديريات برفع حالة الاستعداد لمجابهة المرض والتأكيد على الوعي الصحي في أماكن التجمعات بالمدارس والجامعات ودور العبادة بضرورة التهوية ومراعاة إجراءات الصحة العامة.

وأشار محافظ السويس إلى الدور الكبير للقيادة السيادة برئاسة الرئيس السيسي، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لإجلاء أبناء مصر من مدينة ووهان الصينية وعودة إلى مصر وانشاء مستشفى حجر صحي في خلال 3 أيام فخر لكل المصريين.

وكلف "صقر" مدير عام التموين ومباحث التموين على عمل خطة للمرور الدوري على الأسواق التجارية ومنافذ البيع ومحطة السكة الحديد للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة وعدم وجود أي منتجات غير صحية بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المختصة.

وكلف محافظ السويس، مدير عام التربية والتعليم بنشر التوعية من خلال ملصقات ولوحات إرشادية للتوعية بالفيروس وتخصيص الحصة الأولي في كل المدارس للتوعية بالحفاظ على الصحة العامة والتغذية السليمة بالإضافة إلى توجيه الطلاب في طابور الصباح بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتفعيل دور الزائرة الصحية في الكشف الدوري على الطلبة، كما أكد على مشاركة منظمات المجتمع المدني ودور العبادة في الحملات التوعوية داخل أوساط الرأي العام للتوعية بشأن إجراءات الوقاية من المرض ومحاربة الشائعات.

وأكد "صقر" على تشكيل لجنة من مديرية الصحة وهيئة موانئ البحر الأحمر والطب الوقائي للمرور علي مناطق الحجر الصحي بالموانئ للتأكيد على جاهزيتها للتدخل في ظهور أي حالات اشتباه واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن محافظة السويس بها 5 موانئ ومنطقة اقتصادية تضم استثمارات ومشروعات صينية، مؤكدًا انه تم الكشف الطبي على جميع العاملين بالمنطقة الصينية للتأكد من عدم وجود حالات مرضية، كما أكد علي تطبيق جميع إجراءات السلامة والإجراءات الوقائية للسفن العابرة بالقناة أوخليج السويس لمنع انتشار العدوي والحفاظ على مصر خالية من فيروس الكورونا المستجدة.

وأكد "صقر" علي جميع المديريات المعنية بعدم التهاون في اتخاذ جميع الاستعدادات للتوعية ضد المرض ونشر الوعي بين العاملين، مؤكدًا على الدور الجوهري لوسائل الإعلام في نشر الحقائق عن المرض والبعد عن الشائعات.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور فيصل، جودة مدير عام مديرية الصحة بالسويس تقرير بالإجراءات الوقائية للمرض وأسباب انتشاره والفئات الأكثر تعرضًا للعدوي، مؤكدًا على ضرورة بث الطمأنينة لدي المواطنين، مشيرًا إلى أن الصحة اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة وخصصت غرف بمستشفي الحميات للإجلاء في حالة الاشتباه.