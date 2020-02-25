سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع القمامة ومياه المجارى من محيط مركز طبى ببورسعيد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:04 ص
استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع القمامة ومياه المجارى من محيط مركز طبى ببورسعيد رفع المخلفات فى بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجاب السعيد رخا،  رئيس حى الزهور لما نشره " اليوم السابع " أمس الإثنين  تحت عنوان اضبط مخالفة "  القمامة والمجارى تحاصر مركز طبى ببورسعيد" حيث قام  العاملين بقطاع النظافة برفع القمامة من خلف مركز طبى الجوهرة فضلا عن شفط مياه المجارى من خلال سيارات تطهير البالوعات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من إنتشار الامراض والاوبئة التى تضر بالبيئة وتفتك بصحة الاطفال .

و كان  "اليوم السابع" قام برصد  القمامة والمجارى التى تحاصر المركز الطبى ببورسعيد وسط تجاهل الجهات المعنية، رغم العديد من الشكاوى للمسئولين بحى الزهور والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى.

  أعرب سكان منطقة أمل الجبل عن شكواهم واستيائهم من تفاقم القمامة خلف مركز الجوهرة، الذى يمثل صرحا طبيا لمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث تنتشر الكلاب الضالة والقطط والفئران فضلا عن مياه المجارى والروائح الكريهة التى تزكم الانوف والناموس الذى يساعد على انتشار الأمراض.

 

وناشد السكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد التدخل لمحاسبهم المقصرين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمرضى المترددين على المركز الذى يمثل صرح طبى لمنظومة التامين الصحى الشامل.


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

رفع القمامة

مياه المجارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة