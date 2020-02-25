استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع القمامة ومياه المجارى من محيط مركز طبى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استجاب السعيد رخا، رئيس حى الزهور لما نشره " اليوم السابع " أمس الإثنين تحت عنوان اضبط مخالفة " القمامة والمجارى تحاصر مركز طبى ببورسعيد" حيث قام العاملين بقطاع النظافة برفع القمامة من خلف مركز طبى الجوهرة فضلا عن شفط مياه المجارى من خلال سيارات تطهير البالوعات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من إنتشار الامراض والاوبئة التى تضر بالبيئة وتفتك بصحة الاطفال .

و كان "اليوم السابع" قام برصد القمامة والمجارى التى تحاصر المركز الطبى ببورسعيد وسط تجاهل الجهات المعنية، رغم العديد من الشكاوى للمسئولين بحى الزهور والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى.

أعرب سكان منطقة أمل الجبل عن شكواهم واستيائهم من تفاقم القمامة خلف مركز الجوهرة، الذى يمثل صرحا طبيا لمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث تنتشر الكلاب الضالة والقطط والفئران فضلا عن مياه المجارى والروائح الكريهة التى تزكم الانوف والناموس الذى يساعد على انتشار الأمراض.

وناشد السكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد التدخل لمحاسبهم المقصرين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمرضى المترددين على المركز الذى يمثل صرح طبى لمنظومة التامين الصحى الشامل.