احالة 43 من العاملين بسمنود للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفى

قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية،إحالة 43 من قوة العاملين بالصحة والمحليات بقرية محلة زياد إلى التحقيق بالشئون القانونية،بسبب عدم الانضبط الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.
جاء ذلك القرار على خلفية الزيارة المفاجئة لرئيس مدينة سمنود، اليوم الثلاثاء، لقرية محلة زياد، للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات والمرافق الخدمية بالقرية.
ورصد رئيس المدينة عدم تواجد 40 من قوة العاملين بالوحدة الصحية بالقرية من بينهم 25 طبيب، وكذا عدم تواجد 3 موظفين بالوحدة المحلية بذات القرية فأصدر قراره المتقدم.
وكان اللواء علاء الدين يوسف رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، قد أجرى جولة تفقدية داخل عدد من الوحدات الصحية والمحلية بقرى المركز للوقوف على سير العمل بها وانتظام العاملين بها فى أداء عملهم، رافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة.
وزار رئيس المدينة مركز شباب قرية ابوصير وتبين أثناء الزيارة سوء حالة المبنى، وقام بمخاطبة مديرية الشباب والرياضية لإحلال وتجديد المبنى لخدمة شباب القرية، كما زار الوحدة البيطرية بقرية ابوصير وتبين اثناء الزيارة انتظام العمل وقيام لجان من الوحدة بمهام التطعيم ضد الحمى القلاعية وانفلونزا الطيور.
وقرر رئيس المدينة تشكيل لجنة من مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة حماية نهر النيل بزفتى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة التعدى على نهر النيل بالردم، وإزالة المخالفة فورا، كما قام رئيس المدينة بالاشراف على حملة نظافة بمدخل قرية ابوصير وبعض شوارعها، والإشراف على نقل القمامة من مقلب سمنود العمومى للمدفن الصحي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة