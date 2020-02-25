احالة 43 من العاملين بسمنود للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفى

جاء ذلك القرار على خلفية الزيارة المفاجئة لرئيس مدينة سمنود، اليوم الثلاثاء، لقرية محلة زياد، للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات والمرافق الخدمية بالقرية.

ورصد رئيس المدينة عدم تواجد 40 من قوة العاملين بالوحدة الصحية بالقرية من بينهم 25 طبيب، وكذا عدم تواجد 3 موظفين بالوحدة المحلية بذات القرية فأصدر قراره المتقدم.