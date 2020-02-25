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ابن عم مبارك: الرئيس الراحل كان حريصا على صلة الرحم ..فيديو

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:53 م
ابن عم مبارك: الرئيس الراحل كان حريصا على صلة الرحم ..فيديو ابن عم مبارك
المنوفية - محمد فتحى

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قال نبيل عبد العزيز مبارك، نجل عم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، إنه تلقى خبر وفاته من التليفزيون المصرى بعد معاناته لسنوات من المرض، مؤكداً أن الراحل كان بار بجميع أفراد العائلة وكان حريص كل الحرص على صلة الرحم، مشيرا أنه غادر من القرية عقب التحاقه بالكلية الجوية وكانت آخر زيارة له أثناء حضور جنازة سعيد مبارك أحد أفراد العائلة وكانت وقتها قائد القوات الجوية.

ونعى نجل عم الرئيس الاسبق شعب مصر العظيم فى وفاة أحد أبنائها أب وأخ ورئيسا أبا هذا البطل أن يغادر هذا الوطن وأصر أن يدفن فى تراب هذا الوطن العظيم .

وأضاف: حظت قرية كفر المصلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بالعديد من الخدمات ومنها الصرح الرياضى بالقرية وجميع خدمات البنية الأساسية ومنها مياة نظيفة وصرف صحى والغاز، وكان أهالى القرى المجاورة يطلقون على القرية كفر باريس من كثرة الخدمات بها والاهتمام الكبير بها من قبل المسؤلين بها .

وسادت حالة من الحزن على أهالى قرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

كما نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
 
وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.
 

 


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