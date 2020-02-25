إيهاب صفوت الشريف ناعيا مبارك: سيسجل التاريخ أن الرئيس الراحل حافظ على الأمانة

قدم إيهاب صفوت الشريف نجل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق تعازية لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بكلمات نقلاً عن والده قال فيها:"فقدت مصر الرئيس الذى قاد مسيرتها ثلاث عقود من تاريخها.. والذى سيسجل أن حسنى مبارك حافظ على الأمانة التى حملها له الشعب بكل المسئولية والوطنية والوفاء والتضحية".

وتابع فى بيان له: "أنني أعتز بالسنوات التي عملت فيها تحت قيادة زعيم وطنى مخلص وأمين وحكيم وإنسان.. تنازل عن موقع الحكم حرصا على سلامة ووحدة وطن.. رحم الله فقيد مصر والهم أسرته الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر .