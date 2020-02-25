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إيهاب صفوت الشريف ناعيا مبارك: سيسجل التاريخ أن الرئيس الراحل حافظ على الأمانة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:28 م
إيهاب صفوت الشريف ناعيا مبارك: سيسجل التاريخ أن الرئيس الراحل حافظ على الأمانة إيهاب صفوت الشريف

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قدم إيهاب صفوت الشريف نجل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق تعازية لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بكلمات نقلاً عن والده قال فيها:"فقدت مصر الرئيس الذى قاد مسيرتها ثلاث عقود من تاريخها.. والذى سيسجل أن حسنى مبارك حافظ على الأمانة التى حملها له الشعب بكل المسئولية والوطنية والوفاء والتضحية".
 
وتابع فى بيان له: "أنني أعتز بالسنوات التي عملت فيها تحت قيادة زعيم وطنى مخلص وأمين وحكيم وإنسان.. تنازل عن موقع الحكم حرصا على سلامة ووحدة وطن.. رحم الله فقيد مصر والهم أسرته الصبر والسلوان".
 
ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

جدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.

وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدان إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.

 

 


موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

صفوت الشريف

إيهاب صفوت الشريف

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