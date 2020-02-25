إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بجرجا والعسيرات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج والمحافظ اللواء طارق الفقى والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف سابقا مراسم جلسة الصلح، التى جرت اليوم بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج بين عائلة الخطاطبة بجرجا، وعائلة العتامنه والعمارنة بمركز العسيرات، وذلك استكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر والتي كانت قد أطلقتها مديرية أمن سوهاج في عام 2016.

جاءت وقائع الصلح بحضور اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية بسوهاج، واللواء جمال إبراهيم نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية، واللواء أبو الحجاج كمال مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعقيد أحمد شوقي رئيس فرع بحث الجنوب والرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز جرجا.

جرت وقائع الصلح بحضو ممثل الكنيسة الإنجيلية والشيخ محمد ذكى رئيس لجنة المصالحات وعمد ومشايخ وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة والدكتور خليفة رضوان عضو لجنة المصالحات بالمحافظة.

وعلى هامش الصلح أكد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، في كلمته أن المصالحات تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين والسعى الجدى لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحًا وتنفيذًا لخطة المديرية فى هذا الشأن.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن مديرية أمن سوهاج تنفذ خطة طموحة للقضاء على عادة الثأر ونزيف الدماء، مشددًا على أن مبادرة سوهاج خالية من الثأر هى كانت نقطة الانطلاق لإرساء قواعد السلام والمحبة على مستوى المحافظة من أجل السلام والأمن المجتمعى

أما العميد عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية فأشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار بين العائلات المصرية ‏هدف نسعى إليه من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب وحذر من إقتناء الأسلحة لأن ‏اقتناء السلاح أمر يدمر المجتمع، فالقوى الذى يصفح ويسامح، وقد كلفنا رجال المباحث بكافة المراكز والأقسام بسرعة التواصل مع أطراف الخصومات من أجل جذب خيوط الصلح والدفع بعد ذلك بالمؤثرين من العائلات لتقريب وجهات النظر .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عباس شومان، خلال كلمته، على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشيراً الى أن هذا الصلح يأتي في إطار إهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، لإرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج .

ووجه التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة، مؤكداً على أهمية الإلتزام بتعاليم الأديان السماوية، التي تدعو إلى التسامح، ونبذ العنف، والإستماع إلى صوت العقل، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح، مشيراً إلى ضرورة نبذ الفرقة والتعاون بين الجميع، والتركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا، ووضع سوهاج بالمكانة التي تستحقها.

ترجع الخصومة بين العائتين لعام 2015 والناجم عنها مقتل 3 من عائلة الخطاطبة وإصابة أخر وتطورت فى عام 2019 ونتج عنها مقتل أحد أفراد عائلة العتامنه قدم اليوم القوده من عائلتى العتامنه والعمارنه بمركز العسيرات مدحت مصطفى موسى وحسين عزب حسين وتسلم القوده من عائلة الخطاطبه أنور محمد السيد وحمدى محمد ومحمود سعيد وأقسم الطرفين على كتاب الله أن يكون الصلح باتا ونهائيا ولا رجهة فيه وبشهادة المنصة والحاضرين من كبار وعواقل العائلات والعمد والمشايخ .

تمت علمية تأمين مراسم الصلح برئاسة الرائد عزت سلييمان رئيس مباحث مركز شرطة جرجا والنقباء حاتم عبدالحق وأحمد علام و أحمد الضمراني وأحمد مصطفي وعماد أبوسحلى أكرم أبوالوفا أحمد بخيت معاونو مباحث المركز وتم تفعيل البوابة الإلكترونية للكشف على المعادن بإشراف الحماية المدنية برئاسة الرائد عادل خليفة رئيس وحدة إطفاء جرجا.