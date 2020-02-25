سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بجرجا والعسيرات بسوهاج

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:58 م
إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بجرجا والعسيرات بسوهاج جلسة الصلح
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج والمحافظ اللواء طارق الفقى والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف سابقا مراسم جلسة الصلح، التى جرت اليوم بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج بين عائلة الخطاطبة بجرجا، وعائلة العتامنه والعمارنة بمركز العسيرات، وذلك استكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر والتي كانت قد أطلقتها مديرية أمن سوهاج في عام 2016.

جاءت وقائع الصلح بحضور اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية بسوهاج، واللواء جمال إبراهيم نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية، واللواء أبو الحجاج كمال مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعقيد أحمد شوقي رئيس فرع بحث الجنوب والرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز جرجا.

جرت وقائع الصلح بحضو ممثل الكنيسة الإنجيلية والشيخ محمد ذكى رئيس لجنة المصالحات وعمد ومشايخ وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة والدكتور خليفة رضوان عضو لجنة المصالحات بالمحافظة.

وعلى هامش الصلح أكد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، في كلمته أن المصالحات تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين والسعى الجدى لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحًا وتنفيذًا لخطة المديرية فى هذا الشأن.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن مديرية أمن سوهاج تنفذ خطة طموحة للقضاء على عادة الثأر ونزيف الدماء، مشددًا على أن مبادرة سوهاج خالية من الثأر هى كانت نقطة الانطلاق لإرساء قواعد السلام والمحبة على مستوى المحافظة من أجل السلام والأمن المجتمعى

أما العميد عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية فأشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار بين العائلات المصرية ‏هدف نسعى إليه من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب وحذر من إقتناء الأسلحة لأن ‏اقتناء السلاح أمر يدمر المجتمع، فالقوى الذى يصفح ويسامح، وقد كلفنا رجال المباحث بكافة المراكز والأقسام بسرعة التواصل مع أطراف الخصومات من أجل جذب خيوط الصلح والدفع بعد ذلك بالمؤثرين من العائلات لتقريب وجهات النظر .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عباس  شومان، خلال كلمته، على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشيراً الى أن هذا الصلح يأتي في إطار إهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، لإرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج .

ووجه  التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة، مؤكداً على أهمية الإلتزام بتعاليم الأديان السماوية، التي تدعو إلى التسامح، ونبذ العنف، والإستماع إلى صوت العقل، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح، مشيراً إلى ضرورة نبذ الفرقة والتعاون بين الجميع، والتركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا، ووضع سوهاج بالمكانة التي تستحقها.

ترجع الخصومة بين العائتين لعام 2015 والناجم عنها مقتل 3 من عائلة الخطاطبة  وإصابة أخر  وتطورت فى عام 2019 ونتج عنها مقتل أحد أفراد عائلة العتامنه   قدم اليوم  القوده من عائلتى العتامنه والعمارنه بمركز العسيرات مدحت مصطفى موسى وحسين عزب حسين  وتسلم القوده من عائلة الخطاطبه أنور محمد السيد وحمدى محمد ومحمود سعيد وأقسم الطرفين على كتاب الله أن يكون الصلح باتا ونهائيا ولا رجهة فيه وبشهادة المنصة والحاضرين من كبار وعواقل العائلات والعمد والمشايخ .

تمت علمية تأمين مراسم الصلح برئاسة الرائد عزت سلييمان رئيس مباحث مركز شرطة جرجا والنقباء حاتم عبدالحق  وأحمد علام و أحمد الضمراني وأحمد مصطفي وعماد أبوسحلى أكرم أبوالوفا أحمد بخيت معاونو مباحث المركز  وتم تفعيل البوابة الإلكترونية للكشف على المعادن بإشراف الحماية المدنية برئاسة الرائد عادل خليفة رئيس وحدة إطفاء جرجا.

WhatsApp Image 2020-02-25 at 2.33.42 PM (1)

 


سوهاج

سوهاج خالية من الثار

مديرية امن سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة